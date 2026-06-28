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28.06.2026 11:09

KOWR: Polska liderem UE w produkcji borówki amerykańskiej

Od wejścia Polski do UE w 2004 r. do 2025 r. zbiory borówki amerykańskiej w naszym kraju wzrosły z ok. 4 tys. ton do blisko 65 tys. ton. Obecnie Polska jest liderem na europejskim rynku, produkując 1/3 unijnych zbiorów – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W tym czasie powierzchnia uprawy tych owoców zwiększyła się ponad dwunastokrotnie – z 1 tys. ha do 12,6 tys. ha.

Prawie całą produkcję stanowią owoce deserowe przeznczone do bezpośredniej konsumpcji, ale owoce te są doskonałym surowcem do produkcji mrożonek, dżemów, soków oraz jako dodatek do wyrobów cukierniczych. Obecnie Polska wraz z Hiszpanią są największym producentem borówki w Unii Europejskiej oraz 6-7 producentem w skali globalnej – informuje Biuro Analiz i Strategii KOWR.

Największymi globalnymi producentami borówki (według danych FAO) w 2024 r. były: Stany Zjednoczone (402 tys. ton, 29 proc. światowych zbiorów), Peru (354 tys. ton, 25 proc.), Kanada (166 tys. ton, 12 proc.), Chile (97 tys. ton, 7 proc.), Meksyk (81 tys. ton, 6 proc.) oraz Polska (62 tys. ton, 4 proc.) i Hiszpania (61 tys. ton, 4 proc.).

Według KOWR, znaczący udział krajowej produkcji borówki w zbiorach unijnych wynoszący około 33 proc. wynika z dużego wzrostu areału uprawy w Polsce, będącego odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie ze strony konsumentów krajowych oraz rosnącego popytu eksportowego.

Najwięcej plantacji w Polsce jest w woj. mazowieckim (29 proc. proc. ogólnokrajowej powierzchni uprawy borówek w 2025 r.), lubelskim, (13 proc. udziałem), łódzkie (z 13 proc. udziałem) i wielkopolskie (z 8 proc. udziałem).

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Coraz większa produkcja borówki w naszym kraju pozwala na systematyczne zwiększanie sprzedaży owoców na rynki zagraniczne. Borówki są bardzo dobrym towarem eksportowym, gdyż jagody są trwałe i łatwo je transportować. W latach 2015–2025 udział eksportu w wolumenie produkcji tych owoców wahał się od 25 do 40 proc. "Świadczy to o stałym, dużym zainteresowaniu konsumentów zagranicznych polską borówką" – wskazują eksperci KOWR.

W 2025 r. zbiory wyniosły 64,7 tys. ton, Polska wyeksportowała 21 tys. ton borówek (32 proc. zbiorów); w 2024 r. – zbiory (62 tys. ton), eksport wyniósł – 25 tys. zbiorów (40 proc. zbiorów); w 2015 r. zbiory wynosiły 13,4 tys. ton, a eksport wynosił 4,5 tys. to (34 proc. zbiorów).

Głównym kierunkiem eksportu borówki wysokiej były kraje Unii Europejskiej, gdzie trafiło (w 2025 r. (66 proc.) eksportu. Największym odbiorcą borówek z Polski były Niemcy (6,0 tys. ton, 29 proc. wolumenu eksportu. Głównym kierunkiem eksportu poza UE była Wielka Brytania (4,6 tys. ton, 22 proc.) oraz Białoruś (0,9 tys. ton, 4 proc.) i Norwegia (0,8 tys. ton, 4 proc.).

Źródło: PAP

Dłonie kobiety trzymające garść borówek amerykańskich
Polska jest europejskim liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Fot. Dostawca: PAP/Alamy
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