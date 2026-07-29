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NEWSROOM XYZ
29.07.2026 12:00

KPRM: premier Donald Tusk spotka się w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim

W środę popołudniu dojdzie do spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, wracającym z USA. Tematem rozmów ma być podsumowanie wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem.

premier Polski Donald Tusk oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Premier Donald Tusk oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkają się w Lublinie, by podsumować wizytę Zełenskiego w USA, fot. PAP/Paweł Supernak

O tym, że dojdzie do spotkania przywódców Polski i Ukrainy poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na platformie X.

Wołodymyr Zełenski wraca z USA, gdzie uczestniczył w pogrzebie republikańskiego senatora Lindseya Grahama – orędownika nakładania sankcji na Rosję. Jak poinformował wczoraj prezydent Ukrainy, po rozmowie z Trumpem udało mu się wynegocjować pozyskanie licencji na produkcję rakiet do systemu obrony przeciwlotniczej Patriot.

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