KPRM: premier Donald Tusk spotka się w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim

W środę popołudniu dojdzie do spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, wracającym z USA. Tematem rozmów ma być podsumowanie wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem.

Premier Donald Tusk oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkają się w Lublinie, by podsumować wizytę Zełenskiego w USA, fot. PAP/Paweł Supernak

O tym, że dojdzie do spotkania przywódców Polski i Ukrainy poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na platformie X.

Dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 29, 2026

Wołodymyr Zełenski wraca z USA, gdzie uczestniczył w pogrzebie republikańskiego senatora Lindseya Grahama – orędownika nakładania sankcji na Rosję. Jak poinformował wczoraj prezydent Ukrainy, po rozmowie z Trumpem udało mu się wynegocjować pozyskanie licencji na produkcję rakiet do systemu obrony przeciwlotniczej Patriot.