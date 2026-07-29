Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Donaldem Trumpem. „Zgodził się na produkcję rakiet do Patriotów na Ukrainie"

Prezydent USA Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot – powiedział Wołodymyr Zełenski w Fox News. Biały Dom nie skomentował deklaracji, ale Donald Trump powiedział, że spotkanie było „bardzo dobre”.

Obaj we wtorek uczestniczyli też w uroczystościach pogrzebowych Lindseya Grahama. Fot. Win McNamee/Getty Images

Prezydent Ukrainy był pytany o produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot po spotkaniu z Donaldem Trumpem.

– Zgodził się wydać nam licencję. Następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi. Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję – odpowiedział w Fox News.

Biały Dom nie potwierdził dotąd tych informacji.

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Ukraiński przywódca zapewnił też, że inicjatywa w wojnie nie jest już w rękach prezydenta Rosji Władimira Putina. Dodał, że Kijów nieustannie apeluje o zawieszenie broni, by dać dyplomatom czas na podjęcie negocjacji, ale w związku z oporem Moskwy Ukraina musi zachować stanowczą postawę i liczy na skuteczność międzynarodowych sankcji.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

We wtorek Senat USA zagłosował zdecydowaną większością za dalszymi pracami nad ponadpartyjnym projektem ustawy o sankcjach przeciwko Rosji. Głosowanie przeprowadzono tuż po spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z senatorami.

– Ten projekt to dla nas ważny sygnał [...] Nie chodzi tylko o pieniądze, o to, jak zakończyć finansowanie przez Rosję tej wojny, ale jest to też mocny sygnał dla Europy i Ukrainy, duże wsparcie dla naszego narodu – mówił prezydent Ukrainy.

Po wizycie Wołodymyra Zełenskiego amerykański prezydent ogłosił, że spotkanie przebiegło „bardzo dobrze”.

„To wielki zaszczyt spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Omówiono wiele kwestii” – napisał w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Obaj we wtorek uczestniczyli też w uroczystościach pogrzebowych Lindseya Grahama. Nieżyjący już senator był jednym z najważniejszych proukraińskich głosów w Partii Republikańskiej. Na krótko przed niespodziewaną śmiercią był w Kijowie i ogłosił, że doszedł do porozumienia z Donaldem Trumpem – który przez ponad rok blokował jego inicjatywę – w sprawie poparcia dla przegłosowanego we wtorek projektu sankcji na Rosję, którego był współautorem.

Źródło: PAP, XYZ