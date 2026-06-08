Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.06.2026
NEWSROOM XYZ
08.06.2026 15:54

Kraje UE przyjęły przepisy, mające zwiększyć ochronę rynku stali przed napływem taniego importu

Unia Europejska od 1 lipca zaostrzy ochronę swojego rynku stali przed napływem taniego importu. Nowe przepisy przyjęte przez państwa członkowskie przewidują m.in. ograniczenie kwot importowych i wyższe cła na stal sprowadzaną ponad ustalone limity.

Regulacja przewiduje system kontyngentów taryfowych, obejmujący m.in. ograniczenie kwot importowych oraz podwyższenie ceł na import stali przekraczający wyznaczone limity. Wprowadzono również większą elastyczność dla przedsiębiorstw poprzez możliwość przenoszenia niewykorzystanych kontyngentów między kwartałami w obrębie tego samego roku.

„Stal ma fundamentalne znaczenie dla europejskiej bazy przemysłowej, transformacji ekologicznej oraz bezpieczeństwa Europy. Dzisiejsza decyzja tworzy silniejsze ramy reagowania na zakłócenia rynku światowego, ochrony uczciwej konkurencji oraz zapewnienia większej przewidywalności dla producentów stali i branż wykorzystujących ten surowiec" – oświadczył minister energii, handlu i przemysłu Cypru Michael Damianos. Cypr sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE.

Nowe przepisy zawierają także wymóg „melt and pour”, pozwalający ustalić kraj, w którym stal została pierwotnie wytopiona i odlano ją po raz pierwszy. Mechanizm ma zwiększyć przejrzystość handlu oraz ograniczyć obchodzenie kontyngentów poprzez reeksport produktów przez kraje trzecie.

Europejski sektor stalowy potrzebuje wsparcia. Moce produkcyjne w hutach znacząco spadły

Sektor stalowy w UE jest obecnie pod silną presją w związku z utrzymującą się globalną nadprodukcją. Według danych Komisji Europejskiej światowa nadwyżka mocy produkcyjnych ma wzrosnąć do 721 mln ton do 2027 r., co odpowiada ponad pięciokrotności rocznego zużycia stali w Unii.

Udział importu w unijnym rynku rośnie, podczas gdy wykorzystanie mocy produkcyjnych europejskich hut spadło w 2024 r. do 67 proc. Branża zmaga się także z wysokimi kosztami energii i inwestycji związanych z dekarbonizacją. KE szacuje, że od 2007 r. w UE zlikwidowano około 65 mln ton zdolności produkcyjnych w sektorze stalowym, a zatrudnienie zmniejszyło się nawet o 100 tys. miejsc pracy.

W towarzyszącej nowym przepisom wspólnej deklaracji państwa członkowskie w ramach Rady UE, Parlament Europejski i Komisja Europejska podkreśliły konieczność stopniowego wycofywania importu rosyjskich wyrobów stalowych.

Źródło: PAP

Przeczytaj również: Poprawia się sytuacja branży metalowej. Wyzwań jednak nie brakuje

Huta stali Thyssenkrupp Steel Europe w Duisburgu w Niemczech.
Na zdjęciu Huta stali Thyssenkrupp Steel Europe w Duisburgu w Niemczech. Fot.: Alex Kraus/Bloomberg/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Drony dla sojuszników w ONZ. Jak Ukraina rywalizuje z Rosją o afrykański rynek zbrojeniowy
Ukraina skutecznie wypycha Rosję z afrykańskiego rynku zbrojeniowego. Oferuje rządom afrykańskim przetestowane w boju na Rosjanach drony, systemy walki elektronicznej oraz ich wspólną produkcję.…
07.06.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Fantazje o getcie. Krzysztof Gil i niesamowita wystawa o obcych
Na wystawie „Nikt was tu nie chce” w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki Krzysztof Gil opowiada o wykluczeniu. Robi to w zupełnie nowej formie niż ta, do której nas przyzwyczaił. I osiąga sukces.
06.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mastercard zatrudnia byłego ambasadora. „Nie jesteśmy już firmą od kart kredytowych” (WYWIAD)
Rządy i globalne korporacje muszą ze sobą współpracować, by chronić infrastrukturę krytyczną. Jon Huntsman, wiceprezes Mastercarda, który łączy doświadczenie dyplomatyczne z biznesem, analizuje…
06.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje KGHM mocno w dół, WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 5 czerwca 2026 r.
Piątek przyniósł wyraźne spadki na warszawskiej giełdzie. Spośród głównych indeksów najmocniej stracił WIG20, gdzie jedynie trzy spółki zdołały uniknąć spadków. Najmocniej potaniały za to akcje KGHM.
05.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Skarbówka bierze się za handel w sieci. Sprzedawcy na Vinted i Facebooku dostają wezwania
Sprzedajesz na Vinted, a może prowadzisz butikowe transmisje na Facebooku? Fiskus już zapewne o tym wie. Za sprawą dyrektywy DAC7 platformy internetowe przekazują skarbówce dane podatkowe.
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Pożegnanie z koncesjami Viktora Orbána. Polubownie lub bez znieczulenia
Kluczowe sektory węgierskiej gospodarki funkcjonują w systemie wieloletnich koncesji. Korzystają na nich miliarderzy powiązani z Viktorem Orbánem, a państwo ponosi koszty. Nowy rząd zapowiadał…
08.06.2026