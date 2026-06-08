Kraje UE przyjęły przepisy, mające zwiększyć ochronę rynku stali przed napływem taniego importu

Unia Europejska od 1 lipca zaostrzy ochronę swojego rynku stali przed napływem taniego importu. Nowe przepisy przyjęte przez państwa członkowskie przewidują m.in. ograniczenie kwot importowych i wyższe cła na stal sprowadzaną ponad ustalone limity.

Regulacja przewiduje system kontyngentów taryfowych, obejmujący m.in. ograniczenie kwot importowych oraz podwyższenie ceł na import stali przekraczający wyznaczone limity. Wprowadzono również większą elastyczność dla przedsiębiorstw poprzez możliwość przenoszenia niewykorzystanych kontyngentów między kwartałami w obrębie tego samego roku.

„Stal ma fundamentalne znaczenie dla europejskiej bazy przemysłowej, transformacji ekologicznej oraz bezpieczeństwa Europy. Dzisiejsza decyzja tworzy silniejsze ramy reagowania na zakłócenia rynku światowego, ochrony uczciwej konkurencji oraz zapewnienia większej przewidywalności dla producentów stali i branż wykorzystujących ten surowiec" – oświadczył minister energii, handlu i przemysłu Cypru Michael Damianos. Cypr sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE.

Nowe przepisy zawierają także wymóg „melt and pour”, pozwalający ustalić kraj, w którym stal została pierwotnie wytopiona i odlano ją po raz pierwszy. Mechanizm ma zwiększyć przejrzystość handlu oraz ograniczyć obchodzenie kontyngentów poprzez reeksport produktów przez kraje trzecie.

Europejski sektor stalowy potrzebuje wsparcia. Moce produkcyjne w hutach znacząco spadły

Sektor stalowy w UE jest obecnie pod silną presją w związku z utrzymującą się globalną nadprodukcją. Według danych Komisji Europejskiej światowa nadwyżka mocy produkcyjnych ma wzrosnąć do 721 mln ton do 2027 r., co odpowiada ponad pięciokrotności rocznego zużycia stali w Unii.

Udział importu w unijnym rynku rośnie, podczas gdy wykorzystanie mocy produkcyjnych europejskich hut spadło w 2024 r. do 67 proc. Branża zmaga się także z wysokimi kosztami energii i inwestycji związanych z dekarbonizacją. KE szacuje, że od 2007 r. w UE zlikwidowano około 65 mln ton zdolności produkcyjnych w sektorze stalowym, a zatrudnienie zmniejszyło się nawet o 100 tys. miejsc pracy.

W towarzyszącej nowym przepisom wspólnej deklaracji państwa członkowskie w ramach Rady UE, Parlament Europejski i Komisja Europejska podkreśliły konieczność stopniowego wycofywania importu rosyjskich wyrobów stalowych.

Źródło: PAP

Przeczytaj również: Poprawia się sytuacja branży metalowej. Wyzwań jednak nie brakuje