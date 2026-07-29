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29.07.2026 10:35

Kraków pozna termin wyborów. Premier wskazał datę wydania rozporządzenia

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w najbliższy piątek wyda rozporządzenie o dacie przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na ten moment trwają jeszcze konsultacje z Krajowym Biurem Wyborczym w sprawie ustalenia dokładnego terminu.

Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk. Fot. PAP/Marcin Obara

W odpowiedzi na pytanie zadane w trakcie środowej konferencji prasowej Donald Tusk odpowiedział, że w kwestii dokładnego terminu wyborów prezydenckich trwają jeszcze konsultacje.

– W ten piątek wydam stosowne rozporządzenie o dacie wyborów prezydenckich w Krakowie – powiedział szef rządu.

24 maja krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) ze stanowiska prezydenta miasta. Z początkiem czerwca Donald Tusk zwrócił uwagę, że w związku ze złożonymi protestami dotyczącymi referendum, termin wyborów może przypaść we wrześniu.

Po zakończeniu procedury dotyczącej protestów referendalnych szef rządu może wyznaczyć datę przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa.

Źródło: PAP

Jakie polityczne wnioski płyną z krakowskiego referendum?
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