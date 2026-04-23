Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.04.2026
23.04.2026 19:34

Spółka CPK szuka wykonawcy drugiego odcinka KDP z Warszawy do Łodzi

Centralny Port Komunikacyjny szuka firmy, która zbuduje odcinek Kolei Dużych Prędkości między węzłem lotniskowym a bolimowskim. Chodzi o trasę długości 14,3 km.

Spółka szuka wykonawcy zadania „zaprojektowanie i wybudowanie linii kolejowej dużych prędkości nr 85 między węzłem lotniskowym a bolimowskim (bez węzłów)”. Linia ma pozwolić na rozwinięcie prędkości do 350 km/h. Ma być wyposażona w zabezpieczenia antywibracyjne i akustyczne, dostanie też nowy standard zasilania – 25 kV prądu zmiennego. Oczywiście nie będzie na niej żadnych klasycznych przejazdów, a jedynie bezkolizyjne.

Termin składania wniosków to 12 czerwca. Kolejne etapy postępowania wyłonią maksymalnie pięciu wykonawców, którzy powalczą potem o prawo do budowy odcinka.

– W każdym prowadzonym przez Port Polska postępowaniu stawiamy w pierwszej kolejności na polskich wykonawców. Chcemy, żeby ta ogromna inwestycja napędzała polską gospodarkę, a zamówienia, budowane know-how, zdobywane doświadczenie oraz zyski wzmacniały przede wszystkim rodzimą branżę budowlaną – tłumaczy Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wykonawca będzie musiał zarówno opracować dokumentację, jak i wybudować trasę oraz przebudować lub zbudować 30 km dróg. Na odcinku powstanie 55 obiektów inżynieryjnych.

Pierwsza linia KDP z Warszawy do Łodzi została podzielona na sześć odcinków. Ten, dla którego ogłoszono dialog konkurencyjny, zaczyna się tuż za lotniskiem. W ubiegłym tygodniu CPK otworzyła wnioski o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego dla odcinka Kotowice – lotnisko.

W przygotowaniu są przetargi na kolejne cztery odcinki. Pierwszy obejmuje 18 km – od Warszawy Zachodniej do Kotowic, a kolejne: 12 km w ramach Węzła Bolimowskiego, 37 km od Węzła Bolimowskiego do Brzezin i 11 km z Brzezin do Łodzi. Będą też dwa przetargi dla sieci trakcyjnej na całej linii oraz sterowania ruchem.

KDP między Warszawą a Łodzią ma ruszyć w 2032. Z kolei w 2035 pełna trasa „Y” umożliwi dojazd szybkimi pociągami do Poznania i Wrocławia.

Sześć konsorcjów chce budować pierwszy odcinek KDP w Polsce
Na zdjęciu: Wizualizacja odcinka KDP
ruszają prace nad wyłonieniem wykonawcy drugiego odcinka KDP. Fot. CPK
