Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
08.04.2026 15:24

Kruk rekomenduje wypłatę dywidendy za 2025 r. Ma być wyższa niż rok wcześniej

Zarząd Kruka zamierza wypłacić 390 mln zł dywidendy za 2025 r. Daje to 20 zł na akcję – przekazali przedstawiciele spółki. Za 2024 r. akcjonariusze otrzymali 18 zł.

Łączny zysk netto Kruka w 2025 r. wyniósł 1,09 mld zł. „Pozostałą część zysku netto Spółki za 2025 r. Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy” – czytamy w komunikacie.

Zarząd zapewnia, że rekomendacja jest zgodna z przyjętą przez zarząd polityką dywidendową.

Za 2024 r. Kruk wypłacił 349,2 mln zł dywidendy, co przełożyło się na 18 zł na akcję.

Źródło: PAP

