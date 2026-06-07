Krystian Solawa nowym partnerem w PwC Polska

Od sierpnia do grona partnerów PwC Polska dołączy Krystian Solawa. Posiada on blisko 20-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu finansowania, m.in. w sektorach energetycznym i infrastrukturalnym. Jak informuje firma, specjalista dołączy do zespołu Debt & Capital Advisory.

„Moje doświadczenie w obszarze finansowania – zdobywane po obu stronach stołu negocjacyjnego: zarówno w instytucjach finansowych, jak i po stronie inwestorów – pozwoli mi wspólnie z zespołem wzmocnić ofertę usług doradczych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej” – powiedział Krystian Solawa, cytowany w komunikacie prasowym PwC.

Nowy partner PwC w ostatnich latach działał jako niezależny doradca, wspierając największe transakcje w sektorze OZE. Doradzał m.in. PGE przy pozyskaniu długu, w tym z KPO, dla projektu budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica-2. Współpracował także z Międzynarodową Korporacją Finansową (z grupy Banku Światowego) czy z niezależnym producentem energii Rezolv Energy. W przeszłości pełnił również funkcję członka zarządu (CFO) w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe.

Samo PwC określa wzmocnienie zespołu Debt & Capital Advisory o nowego partnera jako odpowiedź na rosnący popyt na specjalistyczne doradztwo na polskim rynku. Ma to związek z trwającą transformacją energetyczną, która realizowana jest przez szereg inwestycji – od farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, po budowę elektrowni jądrowej.

„Złożoność struktur finansowania tych przedsięwzięć – łączących finansowanie projektowe, instrumenty rynku kapitałowego, środki publiczne i fundusze unijne – wymaga wyspecjalizowanego doradztwa, które łączy wiedzę sektorową ze znajomością rynku finansowego” – podkreślono w komunikacie PwC.

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