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NEWSROOM XYZ
29.06.2026 14:21

Kurs mPay idzie gwałtownie w dół po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

Kurs notowanej na warszawskim rynku NewConnect spółki mPay notuje w poniedziałek stratę rzędu 40 proc.

Rano Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że urząd cofnął zezwolenie mPay na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Jak podano, spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych, a tym samym zachodzą przesłanki cofnięcia jej zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Spółka do 30 września 2026 r. ma rozwiązać stosunki prawne wynikające ze wszystkich zawartych z użytkownikami usług płatniczych umów o świadczenie przez nią usług płatniczych, zaspokajając w sposób przewidziany prawem wszelkie roszczenia z tego tytułu oraz rozwiąże wszelkie inne umowy zawarte z kontrahentami innymi niż użytkownicy usług płatniczych, w tym z agentami oraz podmiotami, które związane są – w sposób pośredni lub bezpośredni – ze świadczeniem usług płatniczych.

Spółka dostarczająca rozwiązania z zakresu płatności mobilnych w 2025 r. miała ponad 20 mln przychodów i wykazała ponad 1 mln zł straty.

Głównym akcjonariuszem mPay jest Grupa Lew, która w porozumieniu z Andrzejem Banasiakiem i Techstreet posiada ponad 17 proc. akcji.

Poprosiliśmy mPay o komentarz do decyzji KNF i czekamy na odpowiedź.

Czytaj więcej: KNF cofnął zezwolenie mPay na usługi płatnicze. Czas na rozliczenia do 30 września

Logo GPW
Na zdjęciu logo GPW. Fot. PAP/Rafał Guz

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