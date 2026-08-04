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NEWSROOM XYZ
04.08.2026 07:16

Kwartalne wyniki Palantira mocno powyżej oczekiwań. Spółka podwyższa prognozy, akcje rosną

Palantir pokazał kwartalne wyniki, które przebiły prognozy. Gigant AI podniósł też prognozy. „Zapomnijcie o konsensusie. Żadna firma na naszą skalę nie rozwinęła się nawet w połowie tak bardzo” – chwali się prezes. Akcje spółki zareagowały wzrostami.

Logo Palantir Technologies na telefonie
Francuska agencja bezpieczeństwa wewnętrznego nie będzie już współpracować z Palantirem. Zamiast z tego skorzysta z usług firmy z Francji. Fot. Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

W II kwartale Palantir odnotował 41 centów zysku na akcję, o prawie 1/5 powyżej oczekiwanych 35 centów. Z kolei przychody wzrosły niemal dwukrotnie do 1,94 mld dolarów wobec prognoz zakładających 1,8 mld dolarów, a dochód netto wzrósł z 330 mln dolarów do 1,07 mld dolarów.

Prezes Alex Karp stwierdził, że „ten kwartał był nie z tej ziemi”.

Zapomnij o konsensusie. O ile wiem, żadna firma na naszą skalę nie rozwinęła się nawet w połowie tak bardzo [...] wygląda na to, że dynamiczny wzrost utrzyma się przez co najmniej kolejne 18 miesięcy – powiedział prezes Alex Karp w wywiadzie dla Seemy Mody z CNBC.

Przychody Palantira dla rządu USA wzrosły o 90 proc. r/r do 809 mln dolarów. Z kolei przychody komercyjne w USA wzrosły o 150 proc. do 764 mln dolarów. Uwzględniając efekt składany, od 2024 r. wzrosły o 380 proc.

Palantir podnosi prognozy, akcje rosną

Spółka podniosła prognozy przychodów na cały rok do 8,15-8,16 mld dolarów. Wcześniej zakładała 7,65-7,66 mld dolarów. Podwyższyła też oczekiwania co do zysku operacyjnego, z 4,45 mld dolarów do 4,89-4,91 mld dolarów.

Po publikacji wyników akcje Palantira wzrosły w handlu pozasesyjnym o prawie 15 proc. do około 144,50 dolarów za akcję. Dotąd jednak kurs spółki stracił prawie 30 proc. z powodu rosnących obaw, że rynek oprogramowania do sztucznej inteligencji traci impet, a wzrost gospodarczy może ulec spowolnieniu.

Palantir Technologies to amerykańska firma z siedzibą w Miami na Florydzie. Specjalizuje się w analizie danych na dużą skalę, oferując zaawansowane oprogramowanie umożliwiające integrację, przetwarzanie, analizę i wizualizację zbiorów danych. Korzystają z niego zwłaszcza podmioty sektora publicznego, obronnego, wywiadowczego oraz duże firmy przemysłowe. Technologię Palantira wykorzystują m.in. wojsko, administracja i agencje wywiadowcze USA.

Alex Karp prezentuje Palantira jako alternatywę dla bezpośredniej współpracy z firmami, które tworzą duże modele językowe. Po prezentacji wyników pochwalił swoich klientów za to, że nie chcą stać się „wasalami laboratoriów językowych”, i przedstawił swoją firmę jako podmiot, który „umożliwi zmianę modeli”.

Źródło: PAP, XYZ, Bloomberg

Francuska agencja bezpieczeństwa wewnętrznego rezygnuje z usług Palantira
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