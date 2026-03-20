Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.03.2026
NEWSROOM XYZ
20.03.2026 07:15

Lech Poznań odpada z Ligi Konferencji, Świątek przegrywa z Linette w WTA Miami

Polskie kluby piłki nożnej zakończyły udział w europejskich pucharach w edycji 2025/26. W czwartek wieczorem z turnieju Ligi Konferencji najpierw odpadł Raków Częstochowa po porażce z włoską Fiorentiną 1:2. Tego samego wieczora piłkarze Lecha Poznań pokonali Szachtar Donieck 2:1, ale odpadli z rozgrywek. Pierwsze spotkanie w Poznaniu rywale Lecha wygrali 3:1.

Wyniki Rakowa i Lecha nie wpłynęło to na 12. lokatę Polski w pięcioletnim rankingu krajowym UEFA. Na takiej pozycji Polska zakończy ten sezon. Następny zacznie na 10. pozycji.

Linette wygrała ze Świątek w WTA w Miami

Drugim ważnym wydarzeniem sportowym dla polskich kibiców w nocy z czwartku na piątek był mecz między Igą Świątek a Magdą Linette na turnieju WTA w Miami. Rozstawiona z numerem drugim Świątek przegrała z Linette 6:1, 5:7, 3:6 w drugiej rundzie turnieju.

To było ich drugie spotkanie w imprezie rangi WTA. Linette zrewanżowała się za porażkę w Pekinie w 2023 r. 1:6, 1:6. Świątek, która w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los, po raz pierwszy od sierpnia 2021 r. odpadła po swoim meczu otwarcia w turnieju.

Linette odniosła jedno z największych zwycięstw w karierze. Na koncie ma także wygraną z urzędującą liderką rankingu, Ashleigh Barty we French Open w 2021 r. Rok temu w Miami Linette w 1/8 finału pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Coco Gauff.

Rywalką Linette w trzeciej rundzie będzie Alexandra Eala z Filipin. Rozstawiona z numerem 31. tenisistka pokonała Niemkę Laurę Siegemund 6:7 (6-8), 6:3, 6:3.

Odpadnięcie już w 2. rundzie może mieć dla Świątek negatywne konsekwencje rankingowe. Choć Polka w Miami była rozstawiona z numerem drugim, to na liście WTA od poniedziałku jest trzecia. Natomiast jeśli Gauff dotrze na Florydzie do finału, to 30 marca zepchnie Polkę na czwarte miejsce.

Źródło: PAP

Magda Linette
Magda Linette wygrała z Igą Świątek w drugiej rundzie WTA w Miami. Fot. Robert Prange/Getty Images
