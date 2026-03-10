LEGO z rekordowymi wynikami. Przychody przekroczyły 83 mld koron

Duński producent klocków LEGO zanotował w 2025 r. rekordowe wyniki finansowe. Przychody spółki wzrosły do 83,5 mld koron duńskich (ok. 47,2 mld zł), a sprzedaż do klientów zwiększyła się o 16 proc., szybciej niż cały rynek zabawek.

Grupa LEGO opublikowała wyniki finansowe 10 marca w Billund w Danii. Spółka poinformowała, że przychody w 2025 r. wzrosły o 12 proc. rok do roku i osiągnęły 83,5 mld DKK (ok. 47,2 mld zł).

Wzrost sprzedaży był widoczny we wszystkich głównych regionach działalności firmy. Największy popyt odnotowano w Europie Zachodniej, obu Amerykach oraz regionie CEEMEA.

Sprzedaż konsumencka zwiększyła się o 16 proc., podczas gdy cały globalny rynek zabawek wzrósł w tym czasie o około 7 proc. LEGO zwiększyło więc udział w rynku szybciej niż konkurencja.

Poprawiły się również wyniki finansowe firmy. Zysk operacyjny wzrósł o 18 proc. do 22 mld DKK (ok. 12,4 mld zł), a zysk netto o 21 proc. do 16,7 mld DKK (ok. 9,4 mld zł).

Ponad 860 zestawów i rozwój gier

W 2025 r. firma wprowadziła na rynek ponad 860 produktów, z czego około połowa była nowością. Do najlepiej sprzedających się serii należały LEGO City, LEGO Technic, LEGO Star Wars, LEGO Icons oraz LEGO Botanicals.

Spółka rozwija również współpracę z partnerami zewnętrznymi. W 2025 r. pojawiły się pierwsze zestawy związane z Formułą 1, promowane podczas ponad 20 wyścigów Grand Prix.

Firma zapowiedziała także współpracę z F1 ACADEMY, w ramach której w 2026 r. planowane jest wprowadzenie projektu LEGO Racing.

LEGO rozwija również ofertę cyfrową. W 2025 r. firma świętowała 30-lecie gier wideo LEGO, wprowadzając nowe tytuły oraz zestawy związane z seriami LEGO Minecraft i LEGO Super Mario.

Gra LEGO Fortnite Odyssey od premiery przekroczyła 1 miliard godzin rozgrywki.

Inwestycje w fabryki i centra rozrywki

Spółka kontynuuje rozbudowę zaplecza produkcyjnego. Nakłady inwestycyjne w 2025 r. wyniosły 9,2 mld DKK (ok. 5,2 mld zł).

W tym czasie firma otworzyła fabrykę i regionalne centrum dystrybucyjne w Wietnamie. Trwa także budowa zakładu produkcyjnego i centrum logistycznego w Wirginii w Stanach Zjednoczonych.

Rozbudowywane są również fabryki na Węgrzech, w Meksyku i w Chinach.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 19,9 mld DKK (ok. 11,2 mld zł), a wolne przepływy pieniężne 10,8 mld DKK (ok. 6,1 mld zł).

W lutym 2026 r. firma sfinalizowała przejęcie centrów LEGO Discovery i LEGOLAND Discovery od Merlin Entertainments. Transakcja obejmuje 29 obiektów w dziewięciu krajach, które odwiedza rocznie około 5 mln osób.