Liczba małżeństw kościelnych spadła w ciągu dekady o połowę. Jest też mniej rozwodów

W ciągu ostatnich 10 lat liczba zawieranych małżeństw kościelnych spadła o połowę - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrosła średnia wieku nowożeńców. Zmniejszyła się za to liczba rozwodów.

Według danych GUS w 2025 r. zawarto 133 tys. małżeństw, o 2 tys. mniej niż w 2024 r. Spadek ten wynika ze spadku liczby mieszkańców kraju, bo współczynnik małżeństw pozostał na tym samym poziomie.

W ciągu dekady łączna liczba zawieranych małżeństw spadła z 188,4 tys. w 2014 r. do 135,4 tys. w 2024 r. To spadek o 30 proc.

Liczba małżeństw wyznaniowych spadła w tych latach z 118 tys. do niemal 60 tys. Oznacza to, że liczba małżeństw wyznaniowych to już tylko 44 proc. ogółu. Za zdecydowaną większość (prawie 59 tys. w 2024 r.) odpowiada Kościół katolicki. Co roku także około 10 tys. małżeństw cywilnych w Polsce decyduje się po jakimś czasie na ślub kościelny.

Z roku na rok wzrasta także średnia wieku nowożeńców. W 2014 r. wynosiła ona 29 lat dla mężczyzn i 27 lat dla kobiet. W 2024 r. wzrosła odpowiednio do 32 i 30 lat.

Liczba rozwodów spada. Sądy częściej orzekają wspólne wychowanie

Z kolei liczba rozwodów w tych samych latach spadła z 65,7 tys. do 57,4 tys. W 2025 r. wzrosła jednak do 61 tys. W miastach częstość rozwodów jest blisko trzykrotnie wyższa niż na wsi.

Sądy coraz częściej orzekają wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców. W 2024 r. było tak w 77 proc. przypadków. Przypadki przyznania opieki matce wyniosły 19 proc., a ojcu – 2 proc. Ponad 57 proc. rozwiedzionych małżeństw wychowywało niepełnoletnie dzieci.

Trzykrotnie rzadziej rozpadają się związki, w których mężczyzna miał wyższe wykształcenie, a kobieta średnie (2185 przypadków), niż w sytuacji odwrotnej (7394). Najwięcej par rozwiodło się ze stażem małżeńskim 5–9 lat (blisko 12 tys.) oraz 10–14 lat (10,8 tys.). Najmniej – ze stażem 25–29 lat (4,2 tys.). Najczęściej jako powód wskazywano niedochowanie wierności małżeńskiej połączone z innymi przyczynami.

Źródło: PAP

