21.03.2026 15:17

Liczba osób pracujących wyłącznie na umowie-zleceniu wzrosła do 1,5 mln

Liczba osób zatrudnionych w Polsce wyłącznie na umowach-zleceniach lub podobnych wyniosła na koniec września 2025 r. 1,5 mln osób – wynika z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) danych. To najwyższy odczyt, od kiedy GUS publikuje wyniki na podstawie danych administracyjnych – zauważają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Na koniec trzeciego kwartału 2025 r. na tego typu umowach pracowało o 5,4 proc. więcej osób niż na koniec trzeciego kwartału 2024 r. Od początku 2023 r., czyli od kiedy GUS publikuje dane, grupa osób pracujących wyłącznie na umowach-zleceniach lub pokrewnych wzrosła o 207 tys.

Grupy osób do 26. roku życia oraz osób w wieku emerytalnym mają 18-procentowe udziały w tej liczbie. Łącznie to ponad jedna trzecia (37 proc.) – zwraca uwagę PIE.

Udział cudzoziemców w grupie pracujących wyłącznie na umowach-zleceniach lub pokrewnych utrzymuje się na podobnym poziomie. Według odczytów GUS za wrzesień 2025 r. cudzoziemcy stanowili 29 proc. wszystkich pracujących wyłącznie na podstawie umów-zleceń lub pokrewnych w Polsce. Struktura ta utrzymuje się na względnie podobnym poziomie od 2023 r.

Spośród 1,1 mln cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce, 437,4 tys. realizowało wyłącznie umowy-zlecenia i pokrewne. Jest to wzrost o 7,4 proc. względem września 2024 r. Jest to także o 2 pkt. proc. więcej niż w przypadku ogółu pracujących wyłącznie na tego typu umowach).

Podczas gdy osób pracujących na umowach-zleceniach od kilku lat przybywa, popularność umów o dzieło maleje. W 2025 r. podpisano 1,3 mln tego typu umów, czyli o 6,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Jest to jednocześnie najniższy poziom od czasu uruchomienia rejestru takich umów w 2021 r. Sama liczba wykonawców w tym okresie zmalała nieznacznie z 337 tys. do 318 tys. osób. W 2025 r. cudzoziemcy stanowili 6 proc. wykonawców umów o dzieło.

Dyrektywa platformowa zawiera wiele punktów regulujących funkcjonowanie aplikacji oraz osób, które wykonują za ich pośrednictwem pracę. Jednym z głównych postanowień jest wprowadzenie domniemania stosunku pracy między platformą cyfrową a osobą świadczącą pracę za jej pośrednictwem. W praktyce może to oznaczać konieczność zatrudniania przez aplikacje (albo partnerów, którzy z nimi współpracują) dostawców, kurierów i kierowców właśnie na podstawie umowy o pracę. Dziś najczęściej są to współprace oparte na relacjach B2B./fot. gettyimages
