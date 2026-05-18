18.05.2026 14:31

Liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę w ciągu 10 lat

Pod koniec 2025 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 880 tys., czyli o ponad 50 proc. więcej niż dekadę wcześniej. Tempo tego wzrostu jednak zahamowało.

W grudniu 2025 r. 880 tys. emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową, będąc ubezpieczonym z tytułu innego niż emerytura. To o 52 proc. więcej niż 10 lat wcześniej, choć tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało – w 2025 r. liczba ta wzrosła o 7 tys., czyli o mniej niż 1 proc.

– Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnianie przejścia na emeryturę. [...] Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie – tłumaczy członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Kobiety stanowią 58,2 proc. pracujących emerytów, a mężczyźni – 41,8 proc. Średni wiek aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę to 68 lat – 69,5 dla mężczyzn oraz 66,5 dla kobiet. Najwięcej pracujących emerytów – 16,5 proc. – mieszka na Mazowszu, a najmniej – w województwie opolskim (2,3 proc.).

Najczęściej zatrudnieni są oni w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (17,2 proc.), handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów (12,5 proc.), przetwórstwie przemysłowym (10,5 proc.) oraz edukacji (10,1 proc.).

Około 37 proc. aktywnych zawodowo emerytów jest zatrudnionych na umowę o pracę, a 26,4 proc. wykonuje pracę na podstawie umowy-zlecenia.

Źródło: PAP

