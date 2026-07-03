Liftero ma nowego klienta z Azji. Wartość kontraktu to ponad 1,4 mln złotych

Liftero, polski producent napędów satelitarnych, zawarł kontrakt z azjatycką firmą. Sprzeda jej pojedynczy system napędowy BOOSTER. Wartość kontraktu to ponad 1,4 mln zł.

Liftero ma nowego klienta. Napęd trafi na orbitę na początku 2027 r. Fot. Getty Images

– Kontrakt w Azji o wartości blisko 1,5 mln zł i czasem dostawy jeszcze w 2026 r. potwierdza, że system BOOSTER doskonale odpowiada na potrzeby klientów działających w najbardziej perspektywicznych segmentach rynku satelitarnego. Serwisowanie satelitów wymaga napędów zdolnych do precyzyjnych, powtarzalnych i przede wszystkim niezawodnych manewrów orbitalnych, a chemiczne systemy napędowe pozostają w tym obszarze kluczowym elementem powodzenia misji – tłumaczy Tomasz Palacz, CEO Liftero. Cieszymy się, że nasz nowy klient z Azji zdecydował się na rozwiązanie Liftero, wybierając naszą technologię pomimo konkurencji zarówno ze strony dostawców posiadających większą liczbę napędów na orbicie, jak i lokalnych podmiotów. Widzimy zasadność i skuteczność strategii wejścia na rynki wschodzące i adresowania spółek z sektora New Space, dla których takie czynniki jak krótki czas dostawy, elastyczność konfiguracji oraz wysokie osiągi rozwiązania mają kluczowe znaczenie – komentuje.

Ten kontrakt wzmacnia pozycję Liftero w Azji. W marcu 2026 r. firma podpisała kontrakt na dwa systemy BOOSTER dla indyjskiego OrbitAID.

– Rozbudowa liczby działających na orbicie produktów jest jednym z najważniejszych elementów komercjalizacji nowych technologii kosmicznych. Misja RED5 rozpoczęła ten proces w 2025 r., potwierdzając działanie systemu BOOSTER w warunkach orbitalnych, dzięki czemu osiągnęliśmy flight heritage. Kolejne planowane misje, wyposażone w łącznie trzy nasze systemy i ok. 20 silników, pokażą powtarzalność i skalowalność naszego rozwiązania w różnych konfiguracjach oraz zastosowaniach – mówi Przemysław Drożdż, COO Liftero. Równolegle zwiększamy zdolności produkcyjne, ponieważ coraz częściej klienci rozmawiają nie tylko o pojedynczych systemach, ale również o większych zamówieniach w kilkuletnim horyzoncie dostaw. Naszym celem w perspektywie 18–24 miesięcy jest gotowość do produkcji co najmniej kilkudziesięciu systemów napędowych rocznie, tak aby móc odpowiadać również na potrzeby projektów konstelacyjnych – dodaje.

Silniki trafią na orbitę w 2027

Według najnowszej umowy silniki trafią do klienta jeszcze w 2026 r. Na orbitę zostaną zaś wyniesione na początku 2027 r. To oznacza, że na orbicie pojawi się ok. 20 operacyjnych silników BOOSTER. Taka liczba pomoże w negocjacjach z kolejnymi klientami, którzy zainteresowani są dostawą nawet ponad stu systemów napędowych.

BOOSTER to chemiczne systemy napędowe, które wykorzystują nietoksyczne materiały pędne. Takie rozwiązania są coraz bardziej popularne wśród spółek, które poszukują napędów do małych i średnich satelitów. Mogą one bowiem zastępować tradycyjne, toksyczne czy elektryczne systemy napędowe.

Liftero S.A. to polski producent napędów kosmicznych dopasowanych do zróżnicowanych misji – od szybkiego rozmieszczania konstelacji po precyzyjne manewry na orbicie. Spółka zadebiutowała 30 czerwca 2026 r. na NewConnect. Planem rozwojowym spółki jest tworzenie rozwiązań napędowych, które dzięki wiodącym parametrom, łatwemu dopasowaniu do misji oraz skalowalności produkcji odpowiadają na zapotrzebowanie generowane przez tysiące satelitów wynoszonych rocznie na orbitę.

Sprawdzony w warunkach kosmicznych system BOOSTER to chemiczny napęd nowej generacji wykorzystujący nietoksyczne paliwo. Stanowi autorskie rozwiązanie napędowe Liftero, zaprojektowane z myślą o zastosowaniach krytycznych dla misji, gdzie wydajność, niezawodność i szybkość dostawy nie podlegają kompromisom. Pierwszy napęd satelitarny BOOSTER znalazł się w przestrzeni kosmicznej w marcu 2025 r. w ramach misji RED5. Spółka uzyskała kluczowy w sektorze kosmicznym flight heritage i kontynuuje dalsze testy napędu.