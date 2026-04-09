Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.04.2026
09.04.2026 15:58

Linie Air France przedłużyły do 3 maja zawieszenie lotów na Bliski Wschód

Linie lotnicze Air France zawiesiły loty na Bliski Wschód do 3 maja – podała agencja AFP. Decyzję tę przewoźnik podjął przed ogłoszeniem rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Linie powołały się na kwestie bezpieczeństwa oraz zamknięcie przestrzeni powietrznej dla lotów komercyjnych.

„Firma jest zmuszona przedłużyć zawieszenie lotów do i z Tel Awiwu, Bejrutu i Rijadu do 3 maja włącznie" – głosi komunikat. Air France zastrzega, że zawieszenie lotów z Dubaju obowiązuje do 4 maja. Wznowienie lotów będzie zależne od oceny sytuacji na miejscu, która – jak zaznaczył przewoźnik – ulega wahaniom.

Air France, podobnie jak wielu przewoźników działających w krajach Zatoki Perskiej, zawiesiły loty na początku wojny przeciwko Iranowi, rozpoczętej 28 lutego.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie strategicznej cieśniny Ormuz, jednak szybko ponownie okazało się, że sprawa oblokowania cieśniny może być bardziej skomplikowana. Według mediów amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się w piątek w Pakistanie.

Źrodło: PAP, XYZ

Samolot Air France
Na zdjęciu samolot Air France. Fot. Patrick van Katwijk/Getty Images
