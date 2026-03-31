Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.03.2026
31.03.2026 13:10

Litwa rozważa opodatkowanie Orlen Lietuva

Litwa rozważa opodatkowanie tamtejszego oddziału Orlenu. Rząd sprawdza więc, czy firma nie czerpie dodatkowych zysków w wyniku wzrostu cen ropy po zamknięciu przez Iran cieśniny Ormuz.

– O takim podatku mówi się obecnie w całej Europie. Aktywnie uczestniczymy w tych dyskusjach i analizujemy – powiedział minister finansów Kristupas Vaitiekunas na antenie radia LRT. – Rynek hurtowy nie został jeszcze zbadany, więc nie jest jasne, czy jedyny dominujący na nim producent paliw, Orlen Lietuva, czerpie dodatkowe zyski w wyniku wzrostu cen – dodał.

Rząd, by ograniczyć wzrosty cen paliw, nakazał polskiemu koncernowi zmniejszenie zapasów ropy i rzucenie 80 tys. ton na rynek. Władze zdecydowały też o obniżeniu akcyzy na olej napędowy. Chcą też zmienić procedury zakupu biopaliw oraz monitorować ceny. To – jak twierdzi rząd – powinno obniżyć ceny Diesla o 6 centów za litr. Premier Inga Ruginiene chce też skłonić obywateli do oszczędzania paliwa przez obniżenie o połowę (do czerwca) cen biletów kolejowych. Rozporządzenie ma obowiązywać do czerwca.

Orlen Lietuva to spółka obsługująca rafinerię w Możejkach i terminal naftowy w Butyndze. Firma jest jednym z największych klientów KN Energies, operatora terminali energii w Kłajpedzie.

Świat stanął w obliczu kryzysu paliwowego, gdy po izraelsko-amerykańskim ataku 28 lutego na Iran Teheran zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak, którym z Zatoki Perskiej transportowane jest ok. 20 proc. światowej produkcji ropy naftowej. Ograniczenie dostaw wywołało gwałtowny wzrost cen paliw, a także spowodowało braki ropy w krajach Azji.

Międzynarodowa Agencja Energii próbuje walczyć ze wzrostem cen i brakami, rzucając na rynek zapasy ropy. Poszczególne kraje wprowadzają też albo ograniczenia w zużyciu, albo próbują regulować ceny. Słowacja podniosła ceny ON dla zagranicznych klientów, z kolei Polska wprowadziła urzędowe ceny oraz obniżyła podatek VAT na paliwa. Rząd Donalda Tuska rozważa też wprowadzenie podatków od nadmiarowych zysków koncernów naftowych.

Eksperci: można wprowadzić podatek od ponadnadmiarowych zysków
Orlen Lietuva
Rząd litewski rozważa opodatkowanie dodatkowych zysków Orlen Lietuva. Fot PAP/Radek Pietruszka
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
17-latkowie za kółkiem. Zwykła norma w UE czy przepis na katastrofę?
Od 3 marca 2026 r. osoby w wieku 17 lat mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Problem w tym, że młodzi kierowcy są grupą wiekową, która powoduje w Polce najwięcej wypadków na 10 tys. mieszkańców. Czy zapis, choć jest obwarowany wieloma ograniczeniami, może przysłużyć się bezpieczeństwu drogowemu? Sprawdzamy, co na ten temat mówią policjanci, psycholog i ubezpieczyciel.
31.03.2026
AI podbija biznes chociaż nie rozumiemy, jak działa. „To nie jest zabawka”
Zmiana przyspiesza, a zasoby pozostają ograniczone. Firmy stoją teraz u progu ogromnych przemian, w tym wynikających ze sztucznej inteligencji. Czy będą w stanie się zmienić i przetrwać? To jedno z głównych pytań, na które odpowiedzi szukano podczas Dell Executive Business Lounge.
30.03.2026
Rekordowe zyski PZU i Warty, OC znów nad kreską. 8 wykresów, które pokazują kondycję ubezpieczycieli
Polski sektor ubezpieczeń zamknął 2025 r. z rekordowym zyskiem i dodatnim wynikiem we wszystkich liniach biznesowych. Wyniki wyglądają imponująco, ale widać rosnące napięcia – zwłaszcza w OC komunikacyjnym i przyszłych przychodach inwestycyjnych. Warta i Uniqa agresywnie rosną, podczas gdy PZU dopiero się rozpędza, a Allianz mówi „nie” wzrostom za wszelką cenę.
30.03.2026