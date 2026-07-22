LPP ogłasza strategiczną współpracę z krakowskim startupem. Ma zwiększyć skalę wykorzystania AI

LPP stawia na strategiczną współpracę z krakowskim startupem pirxe, rozwijającym technologię przestrzennej sztucznej inteligencji. Celem partnerstwa jest usprawnienie procesu tworzenia i testowania materiałów reklamowych w kampaniach internetowych z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków 3D produktów – informuje spółka.

LPP stawia na wykorzystanie AI w marketingu. Fot. mat. pras. LPP

Jak zauważa komunikat, dla marek działających na dużą skalę rozwój narzędzi AI oznacza konieczność poszukiwania nowych sposobów tworzenia treści, które pozwolą zwiększać efektywność działań i szybciej odpowiadać na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku.

Odpowiedzią LPP na pojawiające się wyzwania ma być współpraca z krakowskim startupem pirxe.

„W ramach projektu marki Sinsay wdrożono technologię, która umożliwia tworzenie fotorealistycznych cyfrowych bliźniaków produktów. Rozwiązanie to wspiera przygotowywanie i testowanie wielu wariantów kreacji reklamowych, zwiększając możliwości prowadzenia działań marketingowych na dużą skalę" – czytamy w komunikacie.

– W marketingu coraz większą przewagę konkurencyjną daje możliwość szybkiego testowania wielu wariantów komunikacji i błyskawicznego reagowania na potrzeby klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z pirxe. To rozwiązanie nie tylko zwiększa efektywność naszych działań, ale jest również dowodem na to, że w Polsce powstają technologie odpowiadające najwyższym światowym standardom. Wierzymy, że inwestowanie w krajowe know-how wzmacnia zarówno konkurencyjność LPP, jak i całego polskiego ekosystemu innowacji. Ostatecznie każda technologia musi przekładać się na lepsze doświadczenie klienta i lepsze wyniki biznesowe. To właśnie ten efekt widzimy we współpracy z pirxe – mówi Marcin Piechocki, członek zarządu LPP oraz dyrektor zarządzający Sinsay.

Rozwiązanie opracowane przez pirxe wykorzystuje technologię Spatial AI oraz metodę 3D Gaussian Splatting do tworzenia fotorealistycznych cyfrowych bliźniaków produktów. Jak zauważa komunikat, tak przygotowane modele 3D stają się podstawą do tworzenia różnorodnych materiałów reklamowych i mogą być wielokrotnie wykorzystywane bez konieczności organizowania kolejnych sesji zdjęciowych czy produkcji nowych ujęć. Dzięki temu zespoły kreatywne mogą szybciej przygotowywać i testować wiele wariantów kreacji dopasowanych do różnych kanałów komunikacji i grup odbiorców, odchodząc od tradycyjnego modelu produkcji, w którym każda nowa koncepcja wymaga odrębnej realizacji.

Według danych przekazanych przez LPP, materiały reklamowe oparte na cyfrowych bliźniakach produktów zwiększyły liczbę konwersji o 21 proc., a wskaźnik klikalności reklam o 21,6 proc.

Osiągnięte wyniki sprawiły, że LPP podjęło decyzję o znacznym zwiększeniu skali projektu w 2026 r. oraz rozszerzeniu testów na kolejne platformy – TikTok i Google.

– Naszym celem było wdrożenie narzędzia usprawniającego planowanie kampanii i wykorzystanie platform reklamowych przez nasze zespoły marketingowe. Zależało nam, aby nowa technologia optymalizowała procesy i pozwalała szybciej testować większą liczbę kreacji w wielu kanałach, a jednocześnie pozostawiała przestrzeń na pracę kreatywną. Efekty pokazały, że zmiana sposobu przygotowywania treści to nie tylko wyższa skuteczność operacyjna. Lepsze dopasowanie przekazu do produktu, odbiorcy i etapu ścieżki zakupowej bezpośrednio przekłada się na wyższe zaangażowanie klienta i jego lepsze doświadczenie, co stanowi dla nas kluczowy argument biznesowy – mówi Michał Niedziółka, Omnichannel Marketing Director Sinsay.

– Zaufanie tak dużego partnera to dla startupu nie tylko możliwość pracy w wymagającym środowisku biznesowym, ale przede wszystkim jednoznaczne potwierdzenie komercyjnej wartości naszego rozwiązania i silny impuls do dalszego rozwoju. Branża odzieżowa jest dla nas doskonałym punktem wyjścia, ponieważ idealnie obrazuje skalę wyzwań związanych z tworzeniem treści w e-commerce – sektorze, w którym zapotrzebowanie na wysokiej jakości content, szybszą produkcję materiałów marketingowych i bardziej interaktywne doświadczenia zakupowe rośnie dziś lawinowo. Wierzymy jednak, że możliwości Spatial AI wykraczają daleko poza branżę modową i w przyszłości będą wspierać zupełnie nowy sposób prezentowania, sprzedawania i doświadczania produktów w całym świecie cyfrowym – mówi Przemek Kadula, współzałożyciel pirxe.

Czytaj także: Piechocki o ShockPrice Miłka: Już H&M miał pogrzebać LPP