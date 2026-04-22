22.04.2026 11:55

Lufthansa do października odwoła 20 tys. lotów, m.in. do Polski

W rezultacie przyspieszonego zakończenia działalności linii lotniczych Cityline do października Lufthansa odwoła 20 tys. lotów krótkodystansowych – poinformowała agencja dpa, powołując się na komunikat koncernu. Zmiany, które obejmą m.in. połączenia z Polską, mają pozwolić na oszczędzenie paliwa.

Pierwsze 120 lotów, zaplanowanych do końca maja, odwołano. Pasażerowie, których to dotyczyło, zostali o tym powiadomieni.

Zgodnie z planami Lufthansy zawieszone mają zostać połączenia między Frankfurtem nad Menem a Bydgoszczą, Rzeszowem i norweskim Stavanger.

Dziesięć tras zostanie przekierowanych na inne huby obsługiwane przez Lufthansę. Dotyczy to połączeń do: Gdańska, Wrocławia, Heringsdorfu, Stuttgartu (Niemcy), Cork (Irlandia), Lublany (Słowenia), Rijeki (Chorwacja), Sibiu (Rumunia), Trondheim (Norwegia) oraz Tivatu (Czarnogóra).

Lufthansa obsługuje huby lotnicze we Frankfurcie nad Menem oraz w Monachium, Wiedniu, Zurychu, Brukseli i Rzymie.

„Korekty rozkładu zmniejszają liczbę nierentownych lotów krótkodystansowych w całej siatce połączeń Lufthansy” – poinformował niemiecki przewoźnik w oświadczeniu. Ma to pozwolić na zaoszczędzenie ok. 40 tys. ton paliwa lotniczego, którego cena dla Lufthansy podwoiła się od rozpoczęcia przez Izrael i USA wojny przeciwko Iranowi.

Jak podała dpa, prócz wprowadzanych ograniczeń przewoźnik rewiduje też planowane trasy w dłuższym terminie. Zaktualizowane rozkłady lotów na lato mają zostać opublikowane pod koniec kwietnia.

W reakcji na rosnące ceny paliwa lotniczego oraz trwające spory pracownicze Lufthansa zakończyła w sobotę, szybciej niż planowano, działalność swojej linii Cityline. Przewoźnik zapewnił, że jego zaopatrzenie w paliwo lotnicze w najbliższych tygodniach jest zabezpieczone.

Czytaj więcej: Co z wakacjami? Bez paliwa daleko nie polecisz. Ceny biletów pójdą w górę

Źródło: PAP

Samoloty Lufthansy na lotnisku we Frankfurcie
Na zdjęciu samoloty Lufthansy na lotnisku we Frankfurcie, 13 kwietnia 2026 r. Fot. Thomas Lohnes/Getty Images
Kategorie artykułu: Biznes
Leasing wychodzi poza schemat. Lista nietypowych przedmiotów, które można leasingować
Dmuchany zamek, podwodny skuter, komora normobaryczna – co łączy te przedmioty? Wszystkie można wziąć w leasing. Przedsiębiorcy coraz śmielej sięgają po finansowanie aktywów, które jeszcze niedawno…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cukiernia Sowa zakłada 10–12-procentowe wzrosty przychodów. „Perspektywy rozwoju rynku są obiecujące"
Sieć rodzinnych cukierni zapowiada inwestycje rzędu kilkudziesięciu mln zł w rozwój sieci sprzedaży, cyfryzację, nowe technologie oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. – Chcemy być pierwszym wyborem…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Francja chroni emerytów. Koszt coraz wyraźniej ponoszą pracujący
Francja mierzy się z napięciami w finansach publicznych. Rekordowy dług i kosztowny system emerytalny znów wywołują debatę o przyszłości świadczeń. Warto więc porównać sytuację emerytów z Polską i…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Miliony od Porsche i polskiego funduszu WEG. Ten startup chce zmienić rynek aut elektrycznych
Polski fundusz inwestycyjny WEG przewodniczył rundzie finansowania startupu &Charge. Firma pozyskała łącznie 21 mln złotych, a wsparcia udzielił chociażby fundusz Porsche Ventures.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Szok paliwowy w Azji. Państwa regionu zwracają się ku Rosji
Wojna w rejonie Zatoki Perskiej zmienia globalne przepływy energii. Zakłócenia dostaw przez cieśninę Ormuz zmuszają państwa Azji do szybkiego szukania alternatyw. W efekcie rośnie znaczenie…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Francja przyspiesza zbrojenia. Nowa strategia i miliardy na armię
Paryż stawia na kompleksową modernizację sił zbrojnych – od nowych systemów rakietowych po rozwój obrony antydronowej. Plan wart setki miliardów euro pokazuje nie tylko skalę ambicji, ale też…
20.04.2026