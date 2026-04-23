Łukasz Litewka nie żyje. Poseł zginął w wypadku na rowerze

Nie żyje Łukasz Litewka. Polityk zginął na rowerze, potrącony przez samochód.

Poseł z Sosnowca, jak pisze „Dziennik Zachodni”, jechał dziś ulicą między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdy został potrącony. Zginął na miejscu. Śląska Policja podała, że do tragicznego zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 13:00 na ul. Kazimierzowskiej.

O śmierci posła poinformował też na portalu X marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. „W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza” – napisał lider Lewicy.

W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza. pic.twitter.com/Uu13vpJvAd — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) April 23, 2026

Kim był Łukasz Litewka?

Litewka był samorządowcem z Sosnowca, potem posłem na Sejm. Dostał się do parlamentu, startując z ostatniego miejsca na liście wyborczej i zdobył rekordową liczbę głosów. Jak przypomina „Dziennik Zachodni”, podczas kampanii promował na swoich banerach psy ze schronisk, zamiast politycznych sloganów.

Stworzył fundację #TeamLitewka, pomagał chorym dzieciom, zwierzętom, osobom w kryzysach i seniorom. W Sejmie zajmował się polityką społeczną i ochroną zwierząt.