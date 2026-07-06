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NEWSROOM XYZ
06.07.2026 15:00

LUX MED przejął krakowskie centrum psychoterapii MyTherapy

Grupa LUX MED przejęła Centrum Terapii i Rozwoju MyTherapy z Krakowa. Dzięki transakcji prywatny operator medyczny wzmacnia ofertę z zakresu zdrowia psychicznego w Małopolsce i rozszerza dostęp do świadczeń psychiatrycznych oraz psychoterapeutycznych.

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Grupa LUX MED została nowym właścicielem Centrum Terapii i Rozwoju MyTherapy, działającego w Krakowie. Przejęcie wpisuje się w strategię rozwoju usług związanych ze zdrowiem psychicznym. Fot. Marcin Golba/NurPhoto/Getty Images

Grupa LUX MED została nowym właścicielem Centrum Terapii i Rozwoju MyTherapy, działającego w Krakowie. Przejęcie wpisuje się w strategię rozwoju usług związanych ze zdrowiem psychicznym, które spółka wskazuje jako jeden z kluczowych obszarów działalności. Strony nie ujawniły wartości transakcji.

Zrzut z ekranu wpisu Lux Med w portalu LinkedIn
Informacja o przejęciu podana na profilu LuxMed w portalu LinkedIn. Fot. XYZ

MyTherapy zapewnia opiekę psychiatryczną i psychoterapeutyczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży. W krakowskim ośrodku pracuje ponad 80 terapeutów, psychologów i lekarzy, reprezentujących różne nurty terapeutyczne. Placówka prowadzi m.in. diagnostykę dzieci i dorosłych, terapię indywidualną, terapię par i grupową oraz leczenie nerwic i uzależnień.

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Centrum działa w trzech lokalizacjach w Krakowie . Oprócz leczenia zaburzeń psychicznych oferuje również wsparcie w zakresie rozwoju osobistego i pracy nad kompetencjami psychologicznymi.

LUX MED podkreśla, że decyzja o przejęciu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu zdrowia psychicznego. Firma od kilku lat rozwija ten segment działalności, a włączenie MyTherapy do grupy ma zwiększyć dostępność specjalistycznej opieki dla mieszkańców Krakowa i Małopolski.

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Grupa LUX MED działa w Polsce od ponad 30 lat i należy do międzynarodowej grupy Bupa. Obecnie zapewnia opiekę blisko 4 mln pacjentów, dysponując siecią ponad 300 centrów medycznych, 16 szpitali oraz około 3 tys. poradni partnerskich. Zatrudnia blisko 29 tys. pracowników, w tym ponad 12 tys. lekarzy i 8 tys. przedstawicieli innych zawodów medycznych.

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