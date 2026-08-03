Maciej Krupa został nowym CEO Grupy Barlinek

Maciej Krupa to nowy CEO Grupy Barlinek. Jak tłumaczy polska firma, ma on prawie 20-letnie doświadczenie i zarządzał strategiami organizacji do wartości 1 mld dolarów.

Maciej Krupa nowym CEO Grupy Barlinek. Fot. Grupa Barlinek

Nowy CEO pracował m.in. w firmach Vesuvius, Ecolab i International Paper – czytamy we wpisie Grupy Barlinek w sieci. Odpowiadał za zarządzanie finansami i strategią w organizacjach o wartości od 300 mln dolarów do miliarda dolarów. Prowadził tam m.in. transformacje biznesowe, odpowiadał za poprawę efektywności czy „realizował projekty rozwojowe".

„Jego doświadczenie w budowaniu strategii, zarządzaniu zmianą oraz rozwoju organizacji będzie istotnym wsparciem w realizacji ambitnych celów i dalszym rozwoju Grupy Barlinek" – podsumowuje firma.

Czym jest Grupa Barlinek?

Grupa Barlinek to jeden z największych na świecie producentów warstwowych podłóg drewnianych, znanych pod nazwą Deska Barlinecka. Firma oferuje podłogi do 70 krajów na 6 kontynentach i jest zdecydowanym liderem w swojej kategorii w Europie. Jej właścicielem jest miliarder Michał Sołowow. Grupa ma fabryki w trzech krajach – w polskim Barlinku, rumuńskim Onesti i ukraińskiej Winnicy. Ta ostatnia fabryka została 16 lipca 2025 r. zaatakowana przez rosyjskie drony.

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