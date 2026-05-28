28.05.2026

Volkswagen zmienia kierownictwo. Nowy prezes w Poznaniu od września

Koncern Volkswagen ogłosił zmiany na najważniejszych stanowiskach kierowniczych w obszarze produkcji. Przetasowania obejmą zakłady w Poznaniu, Hanowerze, Osnabrück oraz fabryki w Chinach, Meksyku i Argentynie.

Najważniejsza zmiana dla Polski dotyczy Volkswagen Poznań, gdzie od 1 września funkcję prezesa zarządu obejmie Richard Slovak, obecny dyrektor fabryki Volkswagen Samochody Dostawcze w Hanowerze.

Dotychczasowa prezeska Volkswagen Poznań Stefanie Hegels przejdzie do Volkswagen Osnabrück GmbH, gdzie również od 1 września obejmie stanowisko prezeski zarządu. Zastąpi Christiane Engel, która po ponad 34 latach pracy w Grupie Volkswagen przejdzie na emeryturę. Engel kierowała zakładem w Osnabrück od maja 2023 roku.

Zmiany obejmą także zakład Volkswagen Samochody Dostawcze w Hanowerze. Od 1 sierpnia stanowisko dyrektora fabryki obejmie Stefan Depka, obecnie dyrektor zakładu FAW-Volkswagen w chińskim Foshan. Zastąpi Richarda Slovaka, który przenosi się do Poznania. Depka ma wieloletnie doświadczenie w produkcji Volkswagena, zdobywane m.in. w Hiszpanii, Chinach i Rosji.

Kolejne roszady dotyczą zakładów poza Europą. Stanowisko Stefana Depki w chińskim Foshan obejmie Thomas Hahlbohm, obecny dyrektor fabryki w Puebla w Meksyku. Z kolei jego miejsce w Meksyku zajmie Gabriel Ozogany, który obecnie kieruje zakładem Volkswagena w argentyńskim Pacheco.

Prezes Volkswagen Samochody Dostawcze Stefan Mecha podkreślił, że zmiany następują w okresie transformacji marki i mają przygotować zakłady do przyszłych wyzwań rynkowych. Według niego Richard Slovak w ostatnich miesiącach skutecznie obniżył koszty produkcji i ustabilizował procesy w Hanowerze. Dodał również, że Stefanie Hegels odegrała kluczową rolę w rozwoju polskich fabryk Volkswagena, które należą dziś do najbardziej wydajnych i zrównoważonych zakładów koncernu w Europie.

Do zmian odniósł się także Christian Vollmer, członek zarządu ds. produkcji i logistyki marki Volkswagen Samochody Osobowe. Wskazał, że Christiane Engel zapewniła stabilność zakładu w Osnabrück mimo wygaszania produkcji pojazdów, które ma nastąpić w przyszłym roku. Zapowiedział, że Stefanie Hegels będzie kontynuować rozwój zakładu i dostosowywać go do nowych wymagań rynku.

Volkswagen Poznań należy do najważniejszych spółek produkcyjnych koncernu w Polsce. Stefanie Hegels kierowała firmą od września 2023 roku, wcześniej odpowiadając m.in. za fabrykę Craftera we Wrześni. Jej następca Richard Slovak pracował wcześniej m.in. w Volkswagen Slovakia, hiszpańskim SEAT-cie, Chinach, Meksyku oraz w MAN-ie w Krakowie. Od lutego 2025 roku zarządzał zakładem Volkswagen Samochody Dostawcze w Hanowerze.

Volkswagen Poznań należy do najważniejszych spółek produkcyjnych koncernu w Polsce. Fot. Filip Singer, PAP/EPA
