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15.07.2026 09:10

Maciej Ś., były członek zarządu PFN, usłyszał zarzuty i ma zakaz opuszczania kraju

Maciej Ś., były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, usłyszał zarzut m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiS i Solidarnej Polski – poinformował w środę rano prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak.

Logo Polskiej Fundacji Narodowej w Warszawie
Logo Polskiej Fundacji Narodowej. Fot. PAP/Albert Zawada

We wtorek Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J. - poinformował we wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Jak wyjaśnił prokurator, nie chodzi w tym przypadku o środki finansowe, tylko o usługi marketingu politycznego.

We wtorek wieczorem zarzuty w tej samej sprawie usłyszał inny b. członek zarządu PFN Cezary J. Obaj, jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, uruchomili w 2017 r. środki fundacji na kampanię „Sprawiedliwe Sądy” szkalującej środowisko sędziowskie.

Wobec podejrzanego zastosowano zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

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