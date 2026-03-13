Macron: Rosja myli się, sądząc, że wojna na Bliskim Wschodzie da jej wytchnienie

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w piątek, że jeśli Rosja ma nadzieję, że wojna USA i Izraela z Iranem da jej wytchnienie, to się myli. Przypomniał, że kraje G7 potwierdziły niedawno, iż sytuacja związana ze wzrostem cen ropy nie powinna prowadzić do rewizji polityki sankcji wobec Rosji.

Macron powiedział także, że jest dziwne, iż Moskwa wzywa do rozejmu na Bliskim Wschodzie, podczas gdy uporczywie odmawia wszelkiego zawieszenia broni w wojnie przeciwko Ukrainie. Przypomniał również o współpracy rosyjsko-irańskiej w produkcji dronów.

Zełenski: osłabienie sankcji wobec rosyjskiej nafty może dać Rosji 10 mld dolarów na wojnę

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zauważył, że osłabienie sankcji wobec rosyjskiej ropy naftowej pomoże Moskwie w kontynuacji wojny przeciwko Ukrainie i może jej dać na wojnę blisko 10 mld dolarów.

– Ważne jest dalsze kontynuowanie presji na Rosję za wojnę. Należy pokonać blokowanie dwudziestego pakietu sankcji UE przeciwko Rosji. Tym bardziej na tle decyzji Ameryki o częściowym osłabieniu sankcji przeciwko rosyjskiej ropie, która znajduje się dziś na tankowcach w morzu – powiedział na konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

– Tylko to jedno osłabienie sankcji ze strony Ameryki może dać Rosji na wojnę blisko 10 mld dolarów. To z pewnością nie pomaga pokojowi. Dlatego zdecydowanie UE i innych partnerów na świecie powinno być zachowane, aby Rosja nie miała żadnych iluzji. Rosja powinna zakończyć tę wojnę – podkreślił Zełenski.

Czytaj także: Decyzja USA nie znalazła poparcia w Europie. "Nie zniesiemy sankcji na rosyjską ropę"

Źródło: PAP