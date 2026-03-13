13.03.2026

Macron: Rosja myli się, sądząc, że wojna na Bliskim Wschodzie da jej wytchnienie

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w piątek, że jeśli Rosja ma nadzieję, że wojna USA i Izraela z Iranem da jej wytchnienie, to się myli. Przypomniał, że kraje G7 potwierdziły niedawno, iż sytuacja związana ze wzrostem cen ropy nie powinna prowadzić do rewizji polityki sankcji wobec Rosji.

Macron powiedział także, że jest dziwne, iż Moskwa wzywa do rozejmu na Bliskim Wschodzie, podczas gdy uporczywie odmawia wszelkiego zawieszenia broni w wojnie przeciwko Ukrainie. Przypomniał również o współpracy rosyjsko-irańskiej w produkcji dronów.

Zełenski: osłabienie sankcji wobec rosyjskiej nafty może dać Rosji 10 mld dolarów na wojnę

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zauważył, że osłabienie sankcji wobec rosyjskiej ropy naftowej pomoże Moskwie w kontynuacji wojny przeciwko Ukrainie i może jej dać na wojnę blisko 10 mld dolarów.

– Ważne jest dalsze kontynuowanie presji na Rosję za wojnę. Należy pokonać blokowanie dwudziestego pakietu sankcji UE przeciwko Rosji. Tym bardziej na tle decyzji Ameryki o częściowym osłabieniu sankcji przeciwko rosyjskiej ropie, która znajduje się dziś na tankowcach w morzu – powiedział na konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

– Tylko to jedno osłabienie sankcji ze strony Ameryki może dać Rosji na wojnę blisko 10 mld dolarów. To z pewnością nie pomaga pokojowi. Dlatego zdecydowanie UE i innych partnerów na świecie powinno być zachowane, aby Rosja nie miała żadnych iluzji. Rosja powinna zakończyć tę wojnę – podkreślił Zełenski.

Źródło: PAP

Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Na zdjęciu Wołodymyr Zełenski (z lewej) i Emmanuel Macron przed spotkaniem w Paryżu, 13 marca 2026 r. Fot. Pierre Suu/Getty Images
Ekspertki HR z ogromnym doświadczeniem w rekrutacji w szczerej rozmowie o problemach mężczyzn 50+ poszukujących pracy na stanowiskach menadżerskich.
Czy to koniec historii gospodarczego sukcesu Austrii? Niekoniecznie, ale łatwo nie będzie
Po okresie największej recesji w powojennej historii Austrii najnowsze prognozy napawają ostrożnym optymizmem. Ekonomiści spodziewają się wyjścia gospodarki z kryzysu, ale droga do poziomu sprzed załamania może potrwać nawet 5–10 lat. Bez dalekosiężnych reform, których obecny rząd wciąż unika, zdolność gospodarki do sprostania przyszłym wyzwaniom pozostaje jednak pod dużym znakiem zapytania.
11.03.2026
Rosyjska wojna hybrydowa z Polską nabiera tempa. Setki ataków, dziesiątki szpiegów i prowokacji
Polska od ponad dekady jest jednym z głównych celów rosyjskiej wojny hybrydowej. Ich liczba gwałtownie wzrosła po 2022 r. – raport Defence24
13.03.2026
Setki milionów dla Pomorza w zawieszeniu. Ustawa metropolitalna się opóźnia
Samorządowcy z Pomorza od lat zabiegają o ustawę metropolitalną, która ma zapewnić regionowi dodatkowe setki milionów złotych na wspólne działania. Choć obecny rząd jest bardziej przychylny sprawie niż poprzedni, pojawiają się kolejne opóźnienia.
12.03.2026
Złoty jest zdany na łaskę dolara. Są jednak argumenty, by zmniejszyć tę zależność
Złoty osłabł wraz z atakiem USA na Iran i wzmocnił się, gdy pojawiła się szansa za zakończenie konfliktu. Taki scenariusz widzieliśmy już wielokrotnie, bo kiedy trwoga, to do dolara, z negatywnym skutkiem dla polskiej waluty. Ta zależność będzie trwać. Natomiast jest nadzieja, że stopień intensywności się zmniejszy. Ekspert wskazuje, że złoty ma mocne fundamenty, by się ustabilizować.
11.03.2026
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026