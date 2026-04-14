Tankowiec objęty sankcjami przepłynął cieśninę Ormuz mimo amerykańskiej blokady
Tankowiec należący do chińskiego armatora, objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych, przepłynął we wtorek przez cieśninę Ormuz mimo wprowadzonej przez USA blokady tego kluczowego szlaku – zauważa Reuters.
Jednostka Rich Starry była pierwszym statkiem, który od momentu rozpoczęcia blokady zdołał przepłynąć cieśninę i opuścić Zatokę Perską – wynika z danych firm LSEG, MarineTraffic oraz Kpler.
Tankowiec Rich Starry oraz jego właściciel, spółka Shanghai Xuanrun Shipping Co. Ltd., zostali objęci sankcjami USA za prowadzenie działalności handlowej z Iranem. Z firmą nie udało się od razu skontaktować w celu uzyskania komentarza.
Rich Starry to tankowiec klasy medium range, który – według dostępnych danych – przewozi około 250 tys. baryłek metanolu. Ładunek został załadowany w ostatnim porcie postoju jednostki, w Hamriyah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na pokładzie statku znajduje się chińska załoga.
Jak zauważa Reuters, również inny tankowiec objęty sankcjami USA, Murlikishan, skierował się we wtorek w stronę cieśniny Ormuz – wynika z danych LSEG. Pusty tankowiec typu handysize ma – zgodnie z informacjami Kpler – załadować olej opałowy w Iraku 16 kwietnia. Jednostka, wcześniej znana jako MKA, w przeszłości przewoziła ropę naftową z Rosji i Iranu.
USA zapowiedziały własną blokadę cieśniny Ormuz
W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran, że jeśli jego szybkie łodzie szturmowe zbliżą się do amerykańskich okrętów prowadzących blokadę Iranu w Cieśninie Ormuz, zostaną „natychmiast wyeliminowane”.
Zapowiedział też, że siły USA będą działały podobnie, jak czynią to na morzu z łodziami przemytników narkotyków.
Ogłoszona przez Donalda Trumpa i Dowództwo Centralne USA blokada irańskich portów miała rozpocząć się w poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego i dotyczyć wszystkich statków płynących z i do irańskich portów, terminali i obszarów przybrzeżnych.
