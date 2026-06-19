Magda Dziewguć odchodzi z Google'a. „Stawiam dziś kropkę"

Magda Dziewguć, dotychczasowa szefowa Google Cloud w Polsce, poinformowała o odejściu z firmy. – Stawiam dziś kropkę. Polska jest ważnym centrum rozwoju technologii na mapie świata, zapleczem talentów i kompetencji w obszarze najnowszych technologii i ma uprzywilejowaną pozycję startową w wyścigu o sukcesy oparte o AI – napisała w komunikacie o swoim odejściu.

Magda Dziewguć dołączyła do Google w 2014 r.

– Wiem jaki tytuł ma ten rozdział. Make Poland Tech Hub for Europe. Takie miałam marzenia w 2014. Stawiam dziś kropkę. Polska jest ważnym centrum rozwoju technologii na mapie świata, zapleczem talentów i kompetencji w obszarze najnowszych technologii i ma uprzywilejowaną pozycję startową w wyścigu o sukcesy oparte o AI. Razem to marzenie zrealizowaliśmy – napisała w oświadczeniu opublikowanym w serwisie LinkedIn.

Informację o odejściu potwierdziło biuro prasowe Google.

– Potwierdzamy, że Magda Dziewguć kończy współpracę z Google. Dziękujemy jej za wkład w rozwój Google Cloud w Polsce i życzymy dalszych sukcesów. W okresie przejściowym pozostajemy w pełni zaangażowani we wsparcie naszych klientów oraz partnerów w regionie – napisali przedstawiciele firmy w komunikacie przesłanym naszej redakcji.

Magda Dziewguć nie informuje w tym momencie o dalszych planach zawodowych.

Przypominamy wywiad, który udzieliła naszej redakcji rok temu

Magda Dziewguć dziękuje za współpracę

Magda Dziewguć podziękowała współpracownikom, podkreślając odwagę w eksperymentowaniu czy otwartość na wizję.



– Byłam Polką w Google i starałam się budować model współpracy korzystny dla obu stron. Polska dostała od Google wyjątkowy pakiet wsparcia. Google Cloud zbudował w Polsce wyjątkową pozycję. To relacja oparta o wzajemny szacunek. Google Cloud ma polskie obywatelstwo, zatrudnia tysiące ludzi, odważnie inwestuje i tworzy tutaj swoje produkty. Niech nasza wspólna praca będzie wzorem w kontrze do tych, którzy świat dzielą. Technologia służy rozwojowi wtedy, kiedy ludzie tego chcą – napisała.

Kariera Magdy Dziewguć

Magda Dziewguć, właściwie Magdalena Joanna Dziewguć, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych menedżerek polskiego sektora nowych technologii. Od ponad dwóch dekad działa na styku technologii, biznesu, transformacji cyfrowej, ładu korporacyjnego i edukacji. Jej kariera obejmuje zarówno pracę w globalnych korporacjach technologicznych i telekomunikacyjnych, jak i funkcje nadzorcze w dużych instytucjach finansowych, spółkach notowanych na europejskich rynkach oraz organizacjach edukacyjnych.

Najsilniej kojarzona jest z Google Cloud, gdzie odpowiadała za rozwój biznesu i operacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Z Google związana była od 2014 r., a od 2021 r. pełniła funkcję szefowej Google Cloud w regionie. W tej roli stała się jedną z twarzy rozwoju usług chmurowych w Polsce.

Jednym z najważniejszych projektów, z którymi łączona jest jej kariera w Google, było uruchomienie regionu Google Cloud w Warszawie. Była to pierwsza tego typu infrastruktura Google Cloud w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zanim dołączyła do Google, przez lata współtworzyła rynek usług telekomunikacyjnych i technologicznych dla biznesu w Polsce. Pracowała m.in. w Orange, Polkomtelu i Exatelu. W latach 2012–2014 pełniła funkcję wiceprezeski Exatelu, spółki działającej w obszarze telekomunikacji, transmisji danych, cyberbezpieczeństwa i usług dla klientów korporacyjnych oraz instytucjonalnych.

Dziewguć ma również znaczące doświadczenie w nadzorze korporacyjnym. Zasiadała lub zasiada w radach nadzorczych spółek z różnych sektorów: finansów, logistyki, farmacji, energetyki i edukacji. Obecnie jest członkinią rady nadzorczej InPostu, Banku Pekao S.A. oraz Pelionu. Wcześniej była członkinią rady nadzorczej Banku BNP Paribas Bank Polska, z której zrezygnowała po ponad pięciu latach pracy. Pełniła również funkcje nadzorcze m.in. w PGE Dystrybucja, a także była związana z organami uczelni, w tym z Uniwersytetem SWPS i Politechniką Wrocławską.

Z wykształcenia Magda Dziewguć jest prawniczką. Ukończyła studia prawnicze, studiowała także psychologię. Ma tytuł Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ukończyła programy Harvard Business School, w tym General Management Program. Posiada również dyplom Corporate Board Director Harvard Business School.

Przetasowania w Google

Jak informowaliśmy kilka dni temu, Google w Polsce ma nową szefową. To Dagmara Brzezińska, jedna z menedżerek InPostu. Zastąpiła w tej roli Magdalenę Kotlarczyk, która w styczniu ogłosiła, że odchodzi z roli Country Director po prawie 15 latach pracy na tym stanowisku.