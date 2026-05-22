Magdalena Gaj odwołana z funkcji prezes Exatelu. Jej obowiązki przejmie Jacek Terpiłowski

Rada nadzorcza Exatelu odwołała Magdalenę Gaj z funkcji prezesa spółki. Jej obowiązki przejmie dotychczasowy wiceprezes ds. techniki Jacek Terpiłowski.

„Rada Nadzorcza Exatel S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 26 maja 2026 roku pani Magdaleny Gaj z funkcji prezesa zarządu Exatel S.A.” – napisano w komunikacie. Gaj kierowała spółką od 10 kwietnia 2025 r. Jak tłumaczy firma, jednym z największych osiągnięć spółki podczas jej kadencji było pozyskanie 226 mln zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

Jacek Terpiłowski od lat związany jest z Exatelem. Do tej pory odpowiadał za rozwój i utrzymanie kluczowych systemów technicznych oraz strategiczne projekty technologiczne.

Exatel to operator telekomunikacyjny, dostawca łączności satelitarnej i usług ICT. Spółka zajmuje się także cyberbezpieczeństwem. Dostarcza transmisję danych wszystkim polskim bankom komercyjnym i spółkom energetycznym. Zaprojektowała również sieć OST do łączności administracji rządowej.