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NEWSROOM XYZ
19.06.2026 08:27

Magdalena Sobkowiak–Czarnecka nową wiceminister obrony

Magdalena Sobkowiak–Czarnecka została powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej – poinformowała PAP. Decyzja została ogłoszona na konferencji z udziałem szefa MON Władysława Kosiniaka–Kamysza oraz premiera Donalda Tuska. Dotychczas urzędniczka pełniła rolę pełnomocniczki rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (SAFE).

Przed przyjęciem propozycji koordynowania pracami na rzecz wydatkowania pieniędzy z SAFE Sobkowiak–Czarnecka w latach 2024-2025 pełniła funkcję podsekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przed wejściem do świata polityki pracowała jako dziennikarka radiowa i telewizyjna dla m.in. TVP i Polsatu oraz korespondentka z Brukseli. W latach 2016–2018 podjęła pracę w Komisji Europejskiej specjalistka ds. komunikacji w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej.

W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców obecnego wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (z prawej) oraz pełnomocnik Rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Magdalena Sobkowiak–Czarnecka została powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Fot. PAP/Albert Zawada
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