Maja Chwalińska w półfinale French Open. W ćwierćfinale pokonała w dwóch setach Annę Kalinską

Maja Chwalińska odniosła największy sukces w swojej karierze. W ćwierćfinale French Open pokonała Annę Kalinską z Rosji.

Polka pokonała Rosjankę 7:6, 6:3. W półfinale zmierzy się albo z Aryną Sabalenką, albo z Rosjanką Dianą Sznaider.

24-letnia Chwalińska do głównej drabinki awansowała z kwalifikacji. To jej trzeci występ w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 r. dotarła do 2. rundy Wimbledonu, a w 2025 r. odpadła z Australian Open po pierwszym meczu.

Polka awansuje też ze 114. pozycji w rankingu w okolice 30. miejsca. Zostanie więc drugą – pod względem punktów – Polką w rankingu tenisistek. Za awans do półfinału dostanie też nagrodę w wysokości 870 tys. dolarów. Przed paryskim turniejem na korcie według oficjalnych danych zarobiła 864 tys. dolarów.

– Szczerze mówiąc, nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy kolejny mecz jest tutaj dla mnie szalony, więc jestem bardzo wdzięczna za to – powiedziała po meczu Chwalińska.

– W środku nie do końca jestem spokojna, ale cieszę się, że tak to wygląda z zewnątrz. Zdecydowanie byłam jednak zdenerwowana. To normalne, zależy mi, więc jestem zestresowana. Ale staram się skoncentrować na swojej pracy i na mojej grze. Cieszę się, że to mi się udało. Gram z najlepszymi zawodniczkami na świecie, więc nie będę się z nimi porównywać – dodała.