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NEWSROOM XYZ
17.06.2026 12:25

Maksymalne ceny paliw w czwartek 18 czerwca. Benzyna i diesel będą tańsze

Minister energii podał maksymalne ceny paliw na czwartek 18 czerwca. Zarówno benzyna, jak i diesel będą tańsze na stacjach o kilka groszy.

W czwartek za litr benzyny 95 będziemy płacić maksymalnie 6,06 zł, a za benzynę 98 – 6,72 zł. Tymczasem diesel będzie kosztował do 6,36 zł za litr.

Oznacza to spadek w stosunku do maksymalnych cen obowiązujących w środę. Wynoszą one 6,10 zł dla „95-tki”, 6,75 zł dla „98-mki” i 6,44 zł dla diesla.

Od wtorku nie obowiązuje już obniżka akcyzy w ramach programu „Ceny Paliw Niżej”. Rząd podjął bowiem decyzję o jego stopniowym wygaszaniu ze względu na osiągnięcie przez USA i Iran porozumienia oraz zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormuz. Podtrzymał za to obniżony VAT i mechanizm cen maksymalnych.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy ws. windfall tax – podatku od nadmiarowych zysków spółek paliwowych. Wyniesie on 60 proc. od nadwyżki ponad 20 proc. wzrostu przychodów i ma zagwarantować 4 mld zł wpływów do budżetu. Branża paliwowa skrytykowała już projekt.

Źródło: PAP, XYZ

Stacja benzynowa
 Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.
Fot. PAP/Albert Zawada
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