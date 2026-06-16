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NEWSROOM XYZ
16.06.2026 06:55

Koniec obniżonych stawek akcyzy na olej napędowy i benzynę

Od wtorku 16 czerwca przestają obowiązywać obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe – podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów (MF).

Jak podał resort, „ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu Ceny Paliw Niżej (CPN)".

Obniżka podatku VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa została przedłużona do 30 czerwca 2026 r. „Przedłużenie okresu obowiązywania niższej stawki VAT jest realizowane w ramach rządowego programu CPN obniżającego ceny paliw. Rząd zakłada, że rozwiązanie to ma charakter czasowy" – podaje MF.

Nowelizacja rozporządzenia wydłużająca obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa silnikowe, została opublikowana w piątek, 12 czerwca. Tego samego dnia dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej dowiedzieli się od źródła zbliżonego do MF, że przedłużenie obniżki akcyzy nie jest planowane.

Pakiet CPN wszedł życie pod koniec marca 2026 r., w związku ze wzrostem cen paliw po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z szacunkami resortu finansów, obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT – 900 mln zł.

– Projekt CPN powstał, żeby uchronić polskich konsumentów i Polaków przed najbardziej drastycznymi skutkami wojny w Zatoce Perskiej. Na szczęście słyszymy stamtąd dobre informacje – porozumienie zostało wstępnie podpisane – i już widzimy to na rynkach paliw. Cena baryłki ropy jest teraz mniej więcej na poziomie 80 dolarów – mówił w poniedziałek wieczorem w rozmowie z Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Nasz program był absolutnie modelowy, ale też bardzo kosztowny. To była świadoma decyzja rządu (...). Stopniowo będziemy wychodzić z tego programu w taki sposób, żeby nie było to drastycznie odczuwalne i żeby ceny paliw były na podobnym poziomie jak przed kryzysem paliwowym związanym z wojną w Iranie. Pierwszym etapem będzie powrót do akcyzy. Będziemy dłużej utrzymywać obniżone stawki VAT, natomiast cały czas będzie cena regulowana, co było kluczowym elementem tego programu – dodał Adam Szłapka.

Źródło: PAP/XYZ. Tekst zaktualizowano o wypowiedź rządu Adama Szłapki.

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Od wtorku 16 czerwca przestają obowiązywać obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe. Fot. PAP/Marcin Bielecki
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