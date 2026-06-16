Maksymalne ceny paliw na środę 17 czerwca. Benzyna i diesel będą droższe

Pomimo spadków cen ropy na światowych rynkach maksymalne ceny paliw w środę 17 czerwca będą wyższe niż we wtorek. Rząd rozpoczął stopniowe wygasanie programu „Ceny Paliw Niżej”.

W środę maksymalne ceny benzyny wyniosą 6,10 zł dla „95-tki” i 6,75 zł dla „98-mki”. Z kolei diesel będzie kosztował maksymalnie 6,44 zł.

We wtorek ceny wynoszą 5,97 zł i 6,52 zł w przypadku benzyny i 6,37 zł w przypadku diesla.

Od wtorku przestała obowiązywać obniżka akcyzy, wprowadzona wraz z mechanizmem maksymalnych cen i obniżką VAT-u w ramach programu „Ceny Paliw Niżej”. Rząd podjął bowiem decyzję o jego stopniowym wygaszaniu „ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie”.

Chodzi o osiągnięcie przez USA i Iran porozumienia oraz zapowiedzi szybkiego otwarcia cieśniny Ormuz. Rynki zareagowały spadkami cen ropy, które oscylują w okolicach 80 dolarów za baryłkę.

Źródło: PAP, XYZ