Małgorzata Królak została nową prezeską Grupy Azoty Police

Rada nadzorcza Grupy Azoty Police powołała Małgorzatę Królak na funkcję prezesa zarządu spółki z dniem 1 kwietnia 2026 r. – podała spółka.

Z dniem 24 marca 2026 r. na wiceprezesa spółki został powołany Dominik Nowak.

W lutym 2026 r. rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała trzech członków zarządu: prezesa Andrzeja Skolmowskiego i wiceprezesów Pawła Bielskiego oraz Andrzeja Dawidowskiego. Ponadto Andrzej Dawidowski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa spółki zależnej Azotów – Zakładów Chemicznych Police, a Andrzej Skolmowski zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej tej spółki. Pełnienie obowiązków prezesa w Policach powierzono Arturowi Błażejakowi, który jednak zrezygnował z tej funkcji oraz stanowiska wiceprezesa 11 marca 2026 r.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police należy do Grupy Azoty. Zajmuje się produkcją m.in. nawozów wieloskładnikowych oraz bieli tytanowej. Grupa Azoty, z 33-procentowym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie, to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Małgorzata Królak to osoba z Grupy Azoty

Małgorzata Królak od 2025 r. jest prezeską innej ze spółek Grupy Azoty, czyli odpowiedzialnej za Polimery Police spółki Grupa Azoty Polyolefins. „Objęła rolę w momencie głębokiego kryzysu płynnościowego projektu, odpowiadając za stabilizację sytuacji finansowej, uruchomienie postępowania restrukturyzacyjnego, odbudowę ładu korporacyjnego oraz prowadzenie złożonych negocjacji z bankami finansującymi i generalnym wykonawcą EPC" – wskazała spółka w komunikacie.

Wcześniej nowa prezesa olic była związana m. in. z Quanta Energy we Włoszech, Electromobility Poland (w latach 2019–2023 jako dyrektor wykonawcza ds. programu i rozwoju biznesu), Cersanitem (w latach 2017–2018 jako wiceprezeska ds. strategii i operacji) oraz Orlenem (w latach 2013–2016 jako dyrektor wykonawczym ds. rozwoju i technologii).

Dominik Nowak od stycznia 2026 r. pełnił funkcję dyrektora departamentu finansów

w Grupie Azoty Polyolefins. W latach 2022-2025 był dyrektorem finansowym w Electromobility Poland. Wcześniej był związany z Marellą, FCA Poland oraz FCA Trains.