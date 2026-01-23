Mały ZUS na nowych zasadach. Część przedsiębiorców może znowu płacić niższe składki

Nowe zasady małego ZUS plus mają ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z ulgi składkowej. Płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2026 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi mały ZUS plus według nowych zasad, które określają sposób liczenia okresów ulgi.

Kto może skorzystać z małego ZUS-u plus na nowych zasadach?

ZUS wyjaśnił, że nowe przepisy zresetowały licznik małego ZUS plus. Oznacza to, że dla każdego przedsiębiorcy, który spełnia warunki do ulgi, 1 stycznia 2026 r. otworzył się nowy 36-miesięczny okres jej obowiązywania.

Dotyczy to płatników, którzy nigdy nie korzystali z tej ulgi, wyczerpali jej okres przed 2026 r. (np. zakończyła się w maju 2025 r.) albo obecnie opłacają mały ZUS plus.

Na przykład – jak podał ZUS – płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy. Oczywiście musi spełniać pozostałe ustawowe warunki, które nie uległy zmianie.

Przedsiębiorca może opłacać obniżone składki przez 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności. Wlicza się każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca korzystał z ulgi lub prowadził działalność przez co najmniej jeden dzień.

Jak wskazuje ZUS, pierwszy 60-miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej zacznie się od miesiąca, w którym po grudniu 2025 r. przedsiębiorca rozpocznie działalność z ulgą mały ZUS plus. Kolejny okres zacznie się od pierwszego miesiąca, w którym zacznie prowadzić lub będzie kontynuować działalność po upływie poprzedniego 60-miesięcznego okresu.

Mały ZUS Plus w 2026 r. Szczegółowe zasady zgłoszenia firmy

ZUS tłumaczy, że przedsiębiorca, który w grudniu nie korzystał z małego ZUS plus i chce w 2026 r. opłacać ulgowe składki, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do końca stycznia. Do tego dnia musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem i zgłosić z kodem małego ZUS plus, który rozpoczyna się od 0590 albo 0592. Przedsiębiorca, który korzystał z ulgi do końca 2025 r. i nadal spełnia jej warunki, nie dokonuje nowego zgłoszenia.

Jak informuje ZUS, z uwagi na szczególną okoliczność związaną ze zmianą przepisów w zakresie ulgi mały ZUS plus płatnicy składek, którzy złożyli w styczniu 2026 r. dokumenty zgłoszeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 lub 05 12, mogą dokonać korekty zgłoszenia, jeśli chcą skorzystać z ulgi. Osoby te mogą zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 lub 05 92 pod warunkiem spełniania ustawowych warunków i dokonania zgłoszenia do końca stycznia 2026 r.

Jeśli przedsiębiorca rozpocznie lub wznowi prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznia 2026 r. lub spełni warunki do korzystania z małego ZUS plus w innym miesiącu, musi przekazać dokumenty w terminie do siedmiu dni od dnia, w którym spełnił warunki do objęcia ulgą.

Wielu przedsiębiorców wystąpiło do ZUS z wnioskiem o wydanie indywidualnej pisemnej interpretacji, czy i na jakich zasadach mogą przystąpić do małego ZUS plus. Zakład przypomina, że również ich obowiązuje standardowy termin zgłoszenia do ulgi, nawet jeśli wciąż czekają na interpretację. Jeśli spóźnią się ze zgłoszeniem, nie będą mogli skorzystać z ulgi w całym 2026 r.

Jak działa program mały ZUS Plus? Wymagania

Każdy, kto korzysta w styczniu z małego ZUS plus, musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie, dochodzie, formie opodatkowania działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Przedsiębiorcy mają na to czas do 20 lutego.

Mały ZUS plus pozwala płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Są one liczone od dochodu z działalności za poprzedni rok kalendarzowy. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności. Minimalny okres prowadzenia działalności w poprzednim roku wynosi 60 dni.

Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek obliczanych od kwoty co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

ZUS zwraca uwagę, że płacenie niższych składek wpływa na wysokość przyszłych świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenie rehabilitacyjne, a także emerytura czy renta.

Wysokość składek w ramach małego ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Musi ona mieścić się między 30 proc. minimalnego wynagrodzenia a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jak podaje ZUS, oznacza to, że w 2025 r. podstawa wymiaru składek mieści się w przedziale od 1441,80 zł do 5652 zł.

Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy opłacać w pełnej wysokości.

Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym rozliczali się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży z podatku VAT lub prowadzili inną pozarolniczą działalność, np. jako wspólnik spółki jawnej.

Z ulgi nie skorzysta także osoba wykonująca działalność gospodarczą dla byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli wykonuje te same czynności, które realizowała jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Źródło: PAP