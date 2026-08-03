MAP chce zwolnić Pocztę Polską z obowiązku wpłaty 96 mln zł do kasy państwa

Zwolnienie Poczty Polskiej z wpłaty z zysku za 2025 r. w wysokości ponad 96 mln zł do Funduszu Inwestycji Kapitałowych – zakłada projekt rozporządzenia autorstwa Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) opublikowany w poniedziałek na stronie RCL.

Zdjęcie przedstawia placówkę Poczty Polskiej. Fot. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. zwolnienia spółki Poczta Polska z obowiązku wpłaty z zysku za 2025 r. Jak wynika z dokumentów opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt trafił do rozpatrzenia przez rząd.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, wykonujący prawa z akcji wobec Poczty Polskiej S.A., wystąpił z wnioskiem o zwolnienie spółki z obowiązku dokonania wpłat z zysku za 2025 r. do Funduszu Inwestycji Kapitałowych, także zarządzanego przez MAP - wynika z projektu. Jak wskazał resort w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), chodzi o kwotę 96 mln 48 tys. zł.

Zwolnienie z przekazania tych pieniędzy ma umożliwić Poczcie realizację zadań w bieżącym roku na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego – podano. Chodzi o zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług powszechnych, czyli przede wszystkim przyjmowania, sortowania i doręczania listów oraz paczek.

Pieniądze mają też zostać przeznaczone na przyspieszenie realizacji projektów z obszaru cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa logistycznego Poczty. Jak wskazał resort w uzasadnieniu projektu, spółka przewiduje w br. inwestycje w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa w wysokości 149 mln 331 tys. zł. Chodzi m.in. o zakup infrastruktury IT, czy budowę strzelnicy w Stasiówku, która ma być udostępniona m.in. wojsku, WOT i policji - do celów szkoleniowych.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Jak przekazała Poczta Polska w kwietniu br., wynik netto spółki za 2025 r. wyniósł 469 mln zł, wobec 213 mln zł straty w 2024 r. Poprawa wyniku netto to przede wszystkim efekt dwóch dotacji otrzymanych przez Pocztę Polską z tytułu finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych za lata 2023 i 2024 (odpowiednio 963 i 954 mln zł).

Źródło: PAP

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