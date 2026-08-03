Rząd zmienia plan wobec inwestycji infrastrukturalnych wokół CPK. Powstanie nowa droga

Opublikowano projekt nowelizacji rządowego rozporządzenia w sprawie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Port Polska (CPK). Proponowane rozszerzenie obejmuje budowę nowej drogi i linii kolejowej.

Wizualizacja CPK z lotu ptaka. Wiz. materiały prasowe spółki

Nowa linia kolejowa Grodzisk Mazowiecki Radońska - CPK będzie przedłużeniem linii WKD (Warszawskiej Kolei Dojazdowej). Nowy wykaz inwestycji przewiduje również rozbudowę stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, a także rewitalizację terenów wokół niej oraz zaplecza technicznego WKD.

W projekcie rozporządzenia wskazuje się również budowę alternatywnej do autostrady A2 drogi łączącej stolicę z CPK. Lista obejmuje również budowę drogi Guzowa oraz tej na odcinku węzeł Terminal CPK - Żyrardów. Wskazana trasa przejmie ruch z odcinka A2 – CPK Wschód oraz drogi DK50, które do tej pory były wykorzystywane do dojazdu od strony południowej.

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Podmiotem odpowiedzialnym za budowę układu zasilania trakcyjnego dla niektórych odcinków linii kolejowych jest PGE Energetyka Kolejowa Operator.

Rząd ma przyjąć projekt rozporządzenia w III kw. br.

Harmonogram budowy CPK

Budowa nowego portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością do 320 km/h.

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