Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.07.2026
NEWSROOM XYZ
21.07.2026 11:08

MAP wskazało, co stanie się z jednym z zakładów Rafako. Udział w inwestycji ma Jelcz

Fabryka Jelcza w Raciborzu, na terenach należących wcześniej do Rafako, ma docelowo produkować ok. 700 pojazdów rocznie – podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) w odpowiedzi na interpelację poselską.

Samochód ciężarowy marki Jelcz
W raciborskich zakładach należących wcześniej do Rafako będą produkowane komponenty do samochodów ciężarowych Jelcz. Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz

Jelcz uzyskał w czerwcu 2026 r. tytuł prawny do części aktywów wchodzących w skład masy upadłości Rafako. Spółka realizuje działania mające na celu dostosowanie dzierżawionych hal produkcyjnych do wymogów planowanej działalności operacyjnej.

To pokłosie podpisanej umowy w marcu pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a Jelczem, na mocy której firmy pozyskały ponad 756 mln zł ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych na budowę nowej fabryki i zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Zarządcą masy upadłościowej po Rafako jest spółka RFK, utworzona przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), Polimex Mostostal oraz Towarzystwo Finansowe "Silesia". RFK oraz Jelcz ogłosiły na początku lipca zamiar połączenia się.

Zarząd Rafako – niegdyś czołowego producenta kotłów energetycznych dla elektrowni w Polsce – złożył wniosek o upadłość pod koniec 2024 r. Spółka została wycofana z warszawskiej giełdy w lipcu 2025 r. Firma mierzyła się z problemami finansowymi, wynikającymi z błędnych decyzji biznesowych i odwrotem od węgla, a gwoździem do trumny okazał się spór o blok Elektrowni Jaworzno. W związku z opóźnieniem inwestycji, a także z uwagi na wady, które doprowadzały do licznych przerw w produkcji energii, Tauron domagał się od Rafako ponad miliarda złotych odszkodowania.

W kwietniu 2025 r. premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie dążył do uratowania części aktywów Rafako, które miały wspomóc sektor zbrojeniowy i stalowy. Stąd współpraca RFK z Jelczem, należącym do PGZ, który zajmuje się produkcją samochodów ciężarowych dla polskiego wojska.

Źródło: XYZ, PAP

Polish Innovation Labs dostarczył ponad 2 mln sztuk amunicji
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Państwowy e-dziennik za 190 mln. ZNP chce wstrzymania projektu, resort finansów wytyka braki
Związek Nauczycielstwa Polskiego ma wiele zastrzeżeń do rządowego projektu ustawy o państwowym dzienniku elektronicznym i apeluje o wstrzymanie prac. Na istotne braki w projekcie zwraca uwagę również…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Co czyta premier Donald Tusk?
„Czarne słońce” Jakuba Żulczyka, „Upadek Cesarstwa Rzymskiego” Petera Heathera czy „Król” Szczepana Twardocha. To tylko niektóre z książek polecanych przez premiera Donalda Tuska. Jakie książki czyta…
19.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Banknot 50 zł z błędem może być wart 12 tys. zł. Pora przetrząsnąć portfel?
Drobne, które mamy w kieszeniach, mogą być warte po kilka tysięcy złotych, a najdroższe współczesne banknoty – nawet powyżej 25 tys. zł. Czy to jakieś studium halucynacji? Nie, jednak prawda jest…
19.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rosji brakuje żołnierzy. Kreml zastanawia się nad kolejną mobilizacją
Rosyjska propaganda przekonuje, że ochotnicy tłumnie zgłaszają się do armii. Tymczasem Kreml ma coraz większy problem z pozyskaniem ludzi na wojnę przeciwko Ukrainie. Władze sięgają po łapanki w…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Bezsenność w Delhi. Jak żyć w Indiach i nie ogłuchnąć
Szybki rozwój cywilizacyjny Indii ma wysokie koszty. Jednym z nich jest powszechny w największych miastach hałas. Korespondent XYZ opisuje swoje osobiste doświadczenia z życia w indyjskiej stolicy.
19.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Rząd zmienia zdanie. Fotoradary akustyczne wezmą na celownik hałaśliwych kierowców
Ministerstwo Infrastruktury planuje podjęcie prac nad przygotowaniem rozwiązań krajowych w zakresie umożliwienia stosowania fotoradarów akustycznych na drogach publicznych – informuje Anna Szumańska,…
21.07.2026