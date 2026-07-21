Polish Innovation Labs dostarczył ponad 2 mln sztuk amunicji

Polish Innovation Labs (PIL), właściciel marki PFA – Polska Fabryka Amunicji, zrealizuje kolejne zamówienie publiczne. Spółka dostarczyła instytucjom publicznym w Polsce już ponad 2 mln sztuk amunicji

Spółka deklaruje także możliwość uruchomienia produkcji wojskowych kalibrów NATO oraz szeregu specjalistycznych rodzajów amunicji. Fot. Jesus Verdugo/Anadolu via Getty Images

Polish Innovation Labs, producent amunicji małokalibrowej ze Skarżyska-Kamiennej, poinformował o wyborze swojej oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu. Informację o rozstrzygnięciu przetargu spółka otrzymała 17 lipca. To kolejny kontrakt publiczny w jej portfelu. Łączna liczba sztuk amunicji dostarczonej instytucjom administracji publicznej przekroczyła 2 mln.

Nowe zamówienie wpisuje się w serię wygranych postępowań przetargowych realizowanych przez spółkę. Wcześniej PIL dostarczał amunicję m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Kolei oraz organizacji samorządowych. W najnowszym przetargu producent pokonał dystrybutorów zagranicznych marek amunicji.

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Według spółki przewagę konkurencyjną zapewnia jej własna produkcja oraz kontrola całego łańcucha kosztowego. PIL podkreśla również, że jest jedynym producentem w Polsce i jednym z nielicznych w Europie dysponujących technologią wytwarzania specjalistycznej amunicji tego typu.

Firma rozwija działalność przede wszystkim w segmencie amunicji dla rynku cywilnego i służb państwowych, podczas gdy znaczna część inwestorów koncentruje się na producentach uzbrojenia wojskowego. Według spółki rynek cywilny oraz instytucjonalny zapewnia bardziej powtarzalne przychody, przy jednocześnie wysokich barierach wejścia wynikających z wymogów koncesyjnych i jakościowych.

PIL wskazuje, że krajowy rynek amunicji cywilnej liczy 200–300 mln sztuk rocznie, a jego wartość detaliczna wynosi 300–450 mln zł. Cały rynek broni, amunicji i akcesoriów spółka szacuje na 600–800 mln zł. Jednocześnie dwa kalibry już produkowane przez firmę – 9×19 mm Parabellum oraz .223 Remington – odpowiadają za 55–70 proc. całego wolumenu krajowego rynku.

Spółka argumentuje, że popyt na amunicję wspierają również zmiany na rynku broni cywilnej. W 2025 r. liczba legalnie posiadanych egzemplarzy broni w Polsce przekroczyła 1 mln, wydano 50,7 tys. nowych pozwoleń, a liczba aktywnych pozwoleń wzrosła do ponad 411 tys., czyli ponad dwukrotnie względem 2015 r.

Obecnie Polish Innovation Labs posiada cztery linie technologiczne do elaboracji amunicji małokalibrowej o łącznej wydajności 72 mln sztuk rocznie oraz własne laboratorium balistyczne zgodne ze standardami C.I.P. i SAAMI. Zgodnie z planami spółka zwiększy moce produkcyjne do około 90 mln sztuk w 2026 r., a po 2027 r. do ponad 145 mln sztuk rocznie. Jednocześnie planuje rozwijać produkcję zgodną ze standardami NATO i wytwarzanie części komponentów we własnym zakładzie.

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PIL sprzedaje amunicję odbiorcom prywatnym i instytucjom publicznym w Polsce oraz za granicą. W ofercie znajdują się m.in. naboje do amunicji pistoletowej 9 mm Parabellum, .45 ACP i 9 mm Makarow oraz amunicji karabinowej .223 Remington, 7.62×39 mm i .308 Win. Spółka deklaruje także możliwość uruchomienia produkcji wojskowych kalibrów NATO oraz szeregu specjalistycznych rodzajów amunicji.

Rozstrzygnięcia kolejnych postępowań przetargowych spodziewane są w ciągu najbliższych 2–3 miesięcy. Firma przygotowuje też inwestycje, aby ograniczyć zależność od importowanych komponentów poprzez uruchomienie ich produkcji we własnym zakładzie.