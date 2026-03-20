Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.03.2026
NEWSROOM XYZ
20.03.2026

Marcin Protas, prezes PKP LHS, podał się do dymisji

Marcin Protas nie jest już prezesem PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej. Podał się do dymisji z przyczyn zdrowotnych. Pełniącą obowiązki szefowej firmy została Aleksandra Adamska-Ziętek, która do tej pory była członkiem zarządu ds. handlu i eksploatacji.

O dymisji prezesa spółki zarządzającej najdłuższą towarową linią szerokotorową w Polsce poinformował rzecznik firmy Piotr Dobijas. Według niego nowe władze spółki mają zostać wyłonione w ciągu miesiąca.

Marcin Protas był wcześniej członkiem zarządu PKP LHS. W lipcu 2025 zastąpił na stanowisku prezesa Łukasza Góreckiego.

Łukasz Górecki kierował firmą od sierpnia 2024 r. do momentu odwołania decyzją właściciela spółki, PKP S.A.

Sam Marcin Protas to radca prawny, specjalista prawa cywilnego, administracyjnego i zamówień publicznych. Pracował zarówno w sektorze prywatnym, jak i m.in. w lubelskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy w tamtejszym Urzędzie Marszałkowskim.

PKP LHS zarządza linią kolejową szerokotorową o długości prawie 400 km. Łączy przejście graniczne z Ukrainą w Hrubieszowie z województwem śląskim. W terminalu Sławków towary ze wschodu trafiają na pociągi i samochody rozwożące je w Polsce i w Europie.

Borge Brende, szef szczytu ekonomicznego w Davos podał się do dymisji
Logo PKP LHS
Prezes PKP LHS podał się do dymisji. Fot. PAP/Adam Kumorowicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Autorzy pierwszego badania Barometru Nastrojów VC/PE: Na rynku PE/VC „jest drogo i będzie drogo”.
Nastroje na polskim rynku venture capital i private equity wskazują m.in. na utrzymującą się presję wysokich wycen i ograniczoną dostępność kapitału.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Zlot kadry kierowniczej uczelni technicznych. W tle: pieniądze, wynalazki i spór o patenty
Prorektorzy uczelni technicznych z całej Polski będą dziś debatować w Lublinie nad efektywnością prowadzonych badań z punktu widzenia gospodarki i biznesu. Bez udziału biznesu i ekspertów od transferu technologii. Czy to ma sens? Wszystkie uczelnie w Polsce zgłosiły łącznie do ewaluacji 7 tys. patentów uzyskanych w cztery lata. Ale realna komercjalizacja jest znikoma. Tylko 5 proc. wyników badań ma potencjał rynkowy, a przychody uczelni z wdrożeń to zaledwie 0,01 proc. nakładów na ich badania.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Trump blokuje most między USA a Kanadą. W tle miliardy i interesy starej przeprawy
Prezydent USA Donald Trump budował mur na południowej granicy. Teraz na północy sprzeciwia się otwarciu nowego mostu między Kanadą a USA – choć inwestycja została już zbudowana i sfinansowana przez Kanadę. W tle są miliardy dolarów, interesy właścicieli starej przeprawy i koszty dla przemysłu motoryzacyjnego.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Wybory na Węgrzech. Czyja wizja lepsza?
Powoli, zdecydowanymi krokami zbliża się 12 kwietnia, data węgierskich wyborów, które – jak wszystko na to wskazuje – tym razem będą miały znaczenie nie tylko dla Węgier, ale też regionu i całej Europy. A to dlatego, że ukształtowały się tam dwa duże obozy polityczne o zupełnie odmiennych obliczach i wizjach przyszłości.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kaufland Polska celuje w 400 sklepów. „Na ścieżkę rentowności wrócimy w 2027 roku”
Polska jest krajem silnie dyskontowym, a właściciele innych formatów handlowych szukają na siebie pomysłu. Kaufland walczy o polski rynek, inwestuje miliony i planuje otwierać kilkanaście sklepów rocznie. – Chcemy być mostem, który zatrzyma klienta przechodzącego z hipermarketu do dyskontu – mówi Krzysztof Szponder, członek zarządu i dyrektor departamentu zakupu Kaufland Polska.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Prezes PFR: będziemy sprzedawać spółki i pozyskiwać kapitał z zewnątrz. „Każda złotówka ma mobilizować drugą" (WYWIAD)
Polski Fundusz Rozwoju przygotowuje się do sprzedaży niektórych z 50 spółek w portfelu i chce mocniej sięgnąć po kapitał zewnętrzny – zapowiada jego prezes Piotr Matczuk w rozmowie z XYZ. Instytucja ma pełnić rolę „koordynatora przepływu kapitału” i – jak podkreśla – każda zainwestowana złotówka ma uruchamiać kolejne z rynku. W planach są też nowe projekty i współpraca z sektorem finansowym w Innovate Poland.
20.03.2026