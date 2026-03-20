Marcin Protas, prezes PKP LHS, podał się do dymisji

Marcin Protas nie jest już prezesem PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej. Podał się do dymisji z przyczyn zdrowotnych. Pełniącą obowiązki szefowej firmy została Aleksandra Adamska-Ziętek, która do tej pory była członkiem zarządu ds. handlu i eksploatacji.

O dymisji prezesa spółki zarządzającej najdłuższą towarową linią szerokotorową w Polsce poinformował rzecznik firmy Piotr Dobijas. Według niego nowe władze spółki mają zostać wyłonione w ciągu miesiąca.

Marcin Protas był wcześniej członkiem zarządu PKP LHS. W lipcu 2025 zastąpił na stanowisku prezesa Łukasza Góreckiego.

Łukasz Górecki kierował firmą od sierpnia 2024 r. do momentu odwołania decyzją właściciela spółki, PKP S.A.

Sam Marcin Protas to radca prawny, specjalista prawa cywilnego, administracyjnego i zamówień publicznych. Pracował zarówno w sektorze prywatnym, jak i m.in. w lubelskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy w tamtejszym Urzędzie Marszałkowskim.

PKP LHS zarządza linią kolejową szerokotorową o długości prawie 400 km. Łączy przejście graniczne z Ukrainą w Hrubieszowie z województwem śląskim. W terminalu Sławków towary ze wschodu trafiają na pociągi i samochody rozwożące je w Polsce i w Europie.