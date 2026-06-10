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10.06.2026 10:32

Marketplace About You debiutuje w Polsce. 600 marek modowych online

About You Marketplace ruszył w Polsce z ofertą około 600 marek modowych i 100 ty.s produktów – informuje spółka. Wśród swoich atutów platforma About Youwymienia szybką rejestrację przez narzędzie samoobsługowe About You Seller Center oraz fakt, że polskie marki modowe mogą sprzedawać bezpośrednio klientom na rodzimym rynku oraz rozszerzać swój zasięg na całą Europę.

– Nasz marketplace jest otwarty dla europejskich marek modowych każdej wielkości – mówi Tarek Müller, współzałożyciel i współprezes Grupy About You.

– Łączymy uznanych graczy, marki niszowe oraz nową generację startupów z Polski o silnym potencjale innowacyjnym, bez konieczności budowania dodatkowej infrastruktury. Od rejestracji po start sprzedaży proces wdrożenia trwa zaledwie kilka tygodni, co pozwala partnerom szybko dotrzeć do ponad 13 mln klientów – dodaje Tarek Müller.

About You jest obecne w Polsce od 2018 r. Jak czytamy w komunikacie, wraz z wprowadzeniem modelu marketplace firma dalej rozwija swój model operacyjny i otwiera platformę dla zewnętrznych sprzedawców.

About You Marketplace – szczegóły dla sprzedawców

Jak informuje spółka, rozpoczęcie współpracy z About You Marketplace nie stawia barier w postaci minimalnych obrotów czy restrykcyjnych wymogów produktowych.

Rejestracja w About You Seller Center zajmuje kilka tygodni. Sprzedawcy mogą wybrać model dopasowany do skali swojej działalności – od ręcznego wprowadzania produktów przez integrację z Shopify i integratorami takimi jak Tradebyte, Baselinker czy Neteven po bezpośrednie połączenie API.

„Sprzedawcy samodzielnie zarządzają logistyką, dzięki czemu mogą elastycznie dopasowywać doświadczenia zakupowe do oczekiwań lokalnych rynków – w tym do specyficznych opcji dostaw czy lokalnych preferencji dotyczących zwrotów. Jednocześnie nad wszystkim czuwają standardy dostaw i zwrotów About You, które gwarantują klientom w Polsce niezawodne i bezpieczne zakupy" – czytamy w komunikacie.

About You to jeden z największych sklepów internetowych z branży fashion i lifestyle w Europie, docierający do ponad 13 mln aktywnych klientów na 26 europejskich rynkach. Jak czytamy, „platforma opiera się przede wszystkim na strategii mobile-first i przyciąga młodych, podążających za trendami przedstawicieli pokoleń Y oraz Z". W serwisie aboutyou.pl dostępnych jest już ponad 1500 marek.

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Tarek Müller
Co-CEO About You Tarek Müller. Fot. mat. pras. About You
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