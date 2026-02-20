Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
NEWSROOM XYZ
20.02.2026 13:47

Marszałek sejmu kieruje prezydencki projekt do Komisji Weneckiej. „Narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy”

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty zdecydował o skierowaniu prezydenckiego projektu reformy sądownictwa do Komisji Weneckiej. „W opinii naszych prawników projekt ten narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy” – tłumaczył.

- Podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej   stwierdził Włodzimierz Czarzasty, i uzasadnił ten krok: –  W opinii naszych prawników projekt ten narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy.

Dodał, że projekt zaproponowany przez prezydenta Karola Nawrockiego przewiduje „kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim”.

Weto dla rządowego projektu i własna propozycja prezydenta

W czwartek prezydent ogłosił, że podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dodał, że zgłosi własny projekt. Jego celem ma być „skuteczne przeciwdziałanie bezprawnym próbom podważania nominacji sędziowskich udzielonych na wniosek KRS z uwagi na niezgodną z przepisami konstytucji i orzecznictwa TK praktykę orzeczniczą”.

Zgodnie z prezydenckim projektem sędzia lub asesor sądowy nie może kwestionować konstytucyjnych organów państwa, ich kompetencji ani skuteczności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Umyślna odmowa wykonywania obowiązków sądowych ma być traktowana jako zrzeczenie się stanowiska sędziowskiego.

Nowe przepisy przewidują też karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat dla funkcjonariuszy publicznych, którzy uporczywie kwestionują konstytucyjne lub ustawowe uprawnienia Prezydenta RP, TK, KRS oraz TS.

Źródło: PAP, XYZ

Prezydent przedstawia własny projekt ws. sądownictwa
Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty zdecydował o skierowaniu prezydenckiego projektu dot. sądownictwa do Komisji Weneckiej. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nowa strategia dla startupów jeszcze w tym roku. Oto co rekomenduje branża
Jeszcze w tym roku chcemy przedstawić wizję dla startupów – zapowiada ministerstwo rozwoju. W resorcie ma też wreszcie powstać strategia dla sektora kosmicznego – Polska dotychczas nie miała żadnej.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Węgry i Słowacja odcięte od rosyjskiej ropy. Co ze stacjami Orlenu w tych krajach?
Uszkodzenie rurociągu Przyjaźń to ogromny problem dla Słowacji i Węgier, które wciąż bazują na rosyjskiej ropie. Działające tam rafinerie zawnioskowały o uruchomienie krajowych rezerw strategicznych, aby utrzymać bezpieczeństwo dostaw paliw. W obu krajach Orlen ma w sumie ponad 200 stacji benzynowych i zaopatruje się w paliwo głównie na lokalnym rynku. Polski koncern nie widzi ryzyka ograniczenia dostaw do swoich placówek.
20.02.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Technologia
Zuckerberg zmienia zdanie w kwestii cenzury? Meta nadal współpracuje z factcheckerami w Europie
Przed rokiem Meta zapowiadała rezygnację ze współpracy z factcheckerami. Dziś informuje nas, że nie ma żadnych konkretnych planów zakończenia programu weryfikowania informacji w Polsce oraz na innych rynkach europejskich.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Aflofarm inwestuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. Unika agresywnej optymalizacji
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak obudzić inwestycje na rynku zbrojeniowym? (DEBATA)
Nadchodzące lata przyniosą rekordowy poziom finansowania sektora obronnego. Jak sprawić, by to polskie firmy skorzystały na tym najbardziej oraz jak w związku z tym powinna wyglądać współpraca między rządem a sektorem prywatnym?
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Biznes ponad podziałami. Dlaczego Polska potrzebuje silnego głosu przedsiębiorców? (WYWIAD)
Polska jest dziś w gronie G20, ale – jak przekonuje założyciel i dyrektor generalny think tanku The Company, Adam Malinowski – samo wejście do elitarnego klubu to dopiero początek. W rozmowie opowiada o luce w reprezentacji przedsiębiorców, potrzebie deregulacji 2.0, wyzwaniach energetycznych oraz o tym, dlaczego w kraju przedsiębiorczych sukcesów tylko 3 proc. młodych ludzi chce prowadzić własny biznes.
20.02.2026