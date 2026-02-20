Marszałek sejmu kieruje prezydencki projekt do Komisji Weneckiej. „Narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy”

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty zdecydował o skierowaniu prezydenckiego projektu reformy sądownictwa do Komisji Weneckiej. „W opinii naszych prawników projekt ten narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy” – tłumaczył.

- Podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej – stwierdził Włodzimierz Czarzasty, i uzasadnił ten krok: – W opinii naszych prawników projekt ten narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy.

Dodał, że projekt zaproponowany przez prezydenta Karola Nawrockiego przewiduje „kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim”.

Weto dla rządowego projektu i własna propozycja prezydenta

W czwartek prezydent ogłosił, że podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dodał, że zgłosi własny projekt. Jego celem ma być „skuteczne przeciwdziałanie bezprawnym próbom podważania nominacji sędziowskich udzielonych na wniosek KRS z uwagi na niezgodną z przepisami konstytucji i orzecznictwa TK praktykę orzeczniczą”.

Zgodnie z prezydenckim projektem sędzia lub asesor sądowy nie może kwestionować konstytucyjnych organów państwa, ich kompetencji ani skuteczności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Umyślna odmowa wykonywania obowiązków sądowych ma być traktowana jako zrzeczenie się stanowiska sędziowskiego.

Nowe przepisy przewidują też karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat dla funkcjonariuszy publicznych, którzy uporczywie kwestionują konstytucyjne lub ustawowe uprawnienia Prezydenta RP, TK, KRS oraz TS.

Źródło: PAP, XYZ