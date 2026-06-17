Marta Currit kandydatką na członka rady nadzorczej PZU. Zgłosił ją Skarb Państwa
Skarb Państwa zgłosił Martę Kurrit jako kandydatkę na członka rady nadzorczej PZU. Decyzja zapadnie na walnym zgromadzeniu spółki.
Jak wynika z komunikatu, zgłoszenie kandydatury Marty Currit na członka rady nadzorczej PZU jest związane ze zwyczajnym walnym zgromadzeniem spółki. Zgromadzenie odbędzie się 18 czerwca.
Na początku maja z nadzoru PZU odszedł po ponad dwóch latach Adam Uszpolewicz.
Marta Currit jest adwokatem, doktorem nauk prawnych oraz licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.
W przeszłości pracowała w międzynarodowych kancelariach, a dziś prowadzi własną praktykę adwokacką. Ma doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych spółek, a także w doradztwie.
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