Kwartalne wyniki mBanku. Zysk netto przekracza 1 mld zł

MBank opublikował wyniki za II kwartał. Zysk netto grupy przekroczył 1 mld zł, zaliczając wyraźny wzrost i lekko przebijając oczekiwania analityków.

Wynik oznacza, że w I półroczu zysk netto grupy wynosi już 2,01 mld zł. Fot. materiały prasowe mBanku

Zysk netto grupy mBanku w II kw. 2026 r. wzrósł do 1,06 mld zł – wynika z raportu banku. Był tym samym wyższy o 10,5 proc. od zeszłorocznego wyniku i o 2 proc. lepszy od oczekiwań analityków.

Wynik oznacza, że w I półroczu zysk netto grupy wynosi już 2,01 mld zł. Rok wcześniej było to 1,66 mld zł.

Polecamy: Zysk netto mBanku w I kw. 2026 r. wyższy od konsensusu

Mniej korzystnie wyglądały za to inne pozycje. Wynik odsetkowy spadł o 4 proc. do 2,45 mld zł, a wynik z prowizji – o 2 proc. do 569 mln zł. Wzrosły za to koszty – o 5 proc. do 950 mln zł. We wszystkich trzech przypadkach wyniki były jednak zgodne z prognozami.

Tymczasem saldo rezerw wyniosło –136 mln zł, rosnąc o 5 proc. w ujęciu rocznym. To także wynik oscylujący wokół liczb oczekiwanych przez rynek.

Źródło: PAP