mBank prezentuje dwa nowe rozwiązania dla przedsiębiorców. „To coś absolutnie przełomowego"

Smart Terminal w aplikacji bankowej i platforma e-leasingowa – to dwa nowe elementy oferty mBanku dla przedsiębiorców. Bank zapewnił, że dzięki nim wyprzedzi konkurencję. „Wierzymy, że jest to rzecz absolutnie przełomowa" – mówi Aleksandra Buczkowska, dyrektorka ds. produktów i segmentów klienckich bankowości detalicznej w mBanku.

Pierwsza nowość – smartTerminal – pozwala na przyjmowanie płatności za pomocą telefonu. Jak zaznaczają pracownicy mBanku, rozwiązanie, choć podobne do spotykanych już terminali w telefonach, jest dodatkowym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Terminal jest bowiem zintegrowany z bankową aplikacją i nie wymaga pobierania dodatkowego oprogramowania.

– Chcemy, żeby nasi przedsiębiorcy mogli działać poza pracą, w terenie, bez dodatkowych urządzeń. A my dokładamy do tego dziś dodatkową cegiełkę – podkreśla Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku ds. bankowości detalicznej.

Bank uważa, że smartTerminal ma potencjał, by dotrzeć do 125 tys. firm. To jedna czwarta całości małych i średnich przedsiębiorstw, które obsługuje spółka.

– Wierzymy, że jest to rzecz absolutnie przełomowa – zapewnia Aleksandra Buczkowska, dyrektorka ds. produktów i segmentów klienckich bankowości detalicznej w mBanku.

Na czas pilotażu, który ma potrwać do końca II kw. 2026 r., korzystanie ze smartTerminalu oraz obsługa transakcji będą darmowe. Bank nie zdradza, jak będą wyglądać opłaty po zakończeniu okresu pilotażowego.

– Mogę obiecać, że dążymy do tego, by była to najlepsza cena do rynku – powiedziała jednak Aleksandra Buczkowska.

mBank wprowadza platformę e-leasingową. „Żegnamy się z papierem"

Drugie rozwiązanie, to internetowa platforma leasingowa mLeasing, udostępniona przedsiębiorcom od poniedziałku 23 lutego. Narzędzie ma pozwolić na obsługę całości procesu przez internet: od wyboru oferty po podpisanie umowy, eliminując konieczność spisywania fizycznej dokumentacji.

– Żegnamy się z papierem. Jesteśmy gotowi, by w pełni obsługiwać naszych klientów online. A nasi klienci są gotowi, by z tego rozwiązania korzystać – zapewnia Katarzyna Szerling, wiceprezeska mLeasingu.

Przedstawiciele mBanku chwalą się, że korzystanie z platformy skraca proces wyleasingowania sprzętu nawet do 15 minut. Firma podkreśla, że oba rozwiązania są elementem strategii „Cała Naprzód".