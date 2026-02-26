Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
26.02.2026 11:21

mBank prezentuje dwa nowe rozwiązania dla przedsiębiorców. „To coś absolutnie przełomowego"

Smart Terminal w aplikacji bankowej i platforma e-leasingowa – to dwa nowe elementy oferty mBanku dla przedsiębiorców. Bank zapewnił, że dzięki nim wyprzedzi konkurencję.  „Wierzymy, że jest to rzecz absolutnie przełomowa" – mówi Aleksandra Buczkowska, dyrektorka ds. produktów i segmentów klienckich bankowości detalicznej w mBanku.

Pierwsza nowość – smartTerminal – pozwala na przyjmowanie płatności za pomocą telefonu. Jak zaznaczają pracownicy mBanku, rozwiązanie, choć podobne do spotykanych już terminali w telefonach, jest dodatkowym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Terminal jest bowiem zintegrowany z bankową aplikacją i nie wymaga pobierania dodatkowego oprogramowania.

– Chcemy, żeby nasi przedsiębiorcy mogli działać poza pracą, w terenie, bez dodatkowych urządzeń. A my dokładamy do tego dziś dodatkową cegiełkę – podkreśla Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku ds. bankowości detalicznej.

Bank uważa, że smartTerminal ma potencjał, by dotrzeć do 125 tys. firm. To jedna czwarta całości małych i średnich przedsiębiorstw, które obsługuje spółka.

Wierzymy, że jest to rzecz absolutnie przełomowa – zapewnia Aleksandra Buczkowska, dyrektorka ds. produktów i segmentów klienckich bankowości detalicznej w mBanku.

Przeczytaj również: Zysk netto grupy mBanku w IV kw. 2025 powyżej konsensusu

Na czas pilotażu, który ma potrwać do końca II kw. 2026 r., korzystanie ze smartTerminalu oraz obsługa transakcji będą darmowe. Bank nie zdradza, jak będą wyglądać opłaty po zakończeniu okresu pilotażowego.

Mogę obiecać, że dążymy do tego, by była to najlepsza cena do rynku – powiedziała jednak Aleksandra Buczkowska.

mBank wprowadza platformę e-leasingową. „Żegnamy się z papierem"

Drugie rozwiązanie, to internetowa platforma leasingowa mLeasing, udostępniona przedsiębiorcom od poniedziałku 23 lutego. Narzędzie ma pozwolić na obsługę całości procesu przez internet: od wyboru oferty po podpisanie umowy, eliminując konieczność spisywania fizycznej dokumentacji.

Żegnamy się z papierem. Jesteśmy gotowi, by w pełni obsługiwać naszych klientów online. A nasi klienci są gotowi, by z tego rozwiązania korzystać – zapewnia Katarzyna Szerling, wiceprezeska mLeasingu.

Przedstawiciele mBanku chwalą się, że korzystanie z platformy skraca proces wyleasingowania sprzętu nawet do 15 minut. Firma podkreśla, że oba rozwiązania są elementem strategii „Cała Naprzód".

Na zdjęciu Wieża mBanku w Warszawie
Na zdjęciu Wieża mBanku w Warszawie. Fot. materiały prasowe mBanku
