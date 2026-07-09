MC zakończyło ogólnopolski cykl spotkań z samorządami

Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło w Warszawie ogólnopolski cykl spotkań z przedstawicielami samorządów. Od marca przedstawiciele resortu odwiedzili wszystkie województwa i spotkali się z ponad 2 tysiącami przedstawicieli JST. Debata toczyła się wokół konkretnych wyzwań i potrzeb samorządów związanych z transformacją cyfrową.

Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło w Warszawie ogólnopolski cykl spotkań z przedstawicielami samorządów. Nz. minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. PAP/Tomasz Gzell

Obecny na konferencji prasowej szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wskazał, że bez samorządów nie da się przeprowadzić transformacji cyfrowej. – To właśnie samorządy są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich codzienne potrzeby. Chcemy, aby nowoczesne technologie wspierały urzędy w codziennej pracy i pomagały lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli – powiedział minister.

Resort przeprowadził cykl spotkań z samorządowcami z uwagi na nasilające zagrożenia w cyberprzestrzeni. W 2025 r. krajowe zespoły CSIRT obsłużyły blisko 273 tysiące incydentów bezpieczeństwa – o ponad 144 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak przypomniało MC, odpowiedzią na te zagrożenia było uruchomienie programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, którego budżet wynosi 1,5 mld zł. Wsparciem objęto już ponad 2 tysiące jednostek samorządu terytorialnego.

Program umożliwia finansowanie m.in. audytów bezpieczeństwa IT, wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zakupu sprzętu i oprogramowania, szkoleń oraz procedur reagowania na incydenty.

Źródło: PAP