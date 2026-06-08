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08.06.2026 09:41

Media Expert i eSky połączyły siły. Powstał jeden z największych kanałów sprzedaży w polskim handlu internetowym

Media Expert i eSky.pl połączyły siły i uruchomiły wspólną platformę sprzedaży podróży. Współpraca ta wpisuje się w światowy trend łączenia e-commerce z podróżami.

Platforma działa w modelu „white label", co oznacza, że klienci cały czas zostają na stronach Media Expert. Mogą tam wyszukiwać i rezerwować pakiety z lotem i hotelem, zarówno na urlop, jak i na City Break. To ma gwarantować im spójne doświadczenie zakupowe.

– W eSky od kilku lat konsekwentnie rozwijamy model, w którym stajemy się nie tylko sprzedawcą podróży, ale również dostawcą technologii i infrastruktury dla partnerów posiadających silne relacje z klientami. Widzimy, że przyszłość rynku travel będzie opierała się na integracji usług turystycznych z największymi ekosystemami konsumenckimi. Współpraca z Media Expert precyzyjnie wpisuje się w ten trend. Łączymy jedną z najmocniejszych marek e-commerce w Polsce z technologią, ofertą i doświadczeniem eSky, tworząc nowy kanał dystrybucji o skali, która jeszcze kilka lat temu była nie do pomyślenia. To ważny krok w realizacji naszej strategii budowy europejskiego lidera traveltech – tłumaczy Jakub Bajorski, Chief Product Officer w eSky Group.

Dostęp do platformy Media Expert sprawia, że biuro podróży dostaje dostęp do bazy milionów klientów jednego z liderów polskiego e-commerce. – Współpraca z Media Expert to dla nas coś więcej niż uruchomienie kolejnego projektu partnerskiego. To potwierdzenie, że Grupa eSky jest graczem o wielkich ambicjach. Dzięki naszej technologii i doświadczeniu partnerzy mogą w krótkim czasie wejść na rynek turystyczny pod własną marką, bez konieczności budowania kompetencji, infrastruktury czy relacji z dostawcami. Widzimy ogromny potencjał w łączeniu dużych ekosystemów konsumenckich z ofertą podróżniczą – tłumaczy Hubert Choroszewski, Media & Partnership Director w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Wcześniej podobną współpracę ogłosiły Allegro i Itaka

Współpraca Media Expert i eSky wpisuje się w globalny trend łączenia platform e-commerce z usługami turystycznymi. Wcześniej taką współpracę ogłosiło choćby Allegro, które połączyło siły z biurem podróży Itaka.

– Współpraca z eSky.pl to kolejny krok w strategii rozwoju Media Expert, zakładającej systematyczne poszerzanie oferty o produkty i usługi wykraczające poza segment elektroniki użytkowej. Naszym celem jest budowanie szerokiego ekosystemu, odpowiadającego na różnorodne potrzeby klientów – również w obszarze stylu życia i podróży. Dzięki temu partnerstwu możemy zaoferować naszym klientom kompleksową, wygodną usługę planowania i rezerwacji wyjazdów w ramach jednego, dobrze znanego środowiska zakupowego – podsumowuje Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

eseSky wprowadza do aplikacji asystentkę podróży opartą na AI
Na zdjęciu: Plaża w Burgas
eSky i Media Expert połączyły siły, tworząc wspólną platformę sprzedaży wakacji. fot. PAP/ Łukasz Gągulski
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