Media: Hyundai Engineering porozumiał się z Orlenem, wesprze Polimery Police

Hyundai Engineering zakończył negocjacje z Orlenem w sprawie powrotu do projektu Polimery Police, by doprowadzić do ponownego uruchomienia instalacji już z jej nowym właścicielem – wynika z informacji Business Insider Polska. Orlen potwierdził, że koreańska spółka będzie wspierała projekt.

Orlen oraz Hyundai Engineering Co. (HEC) wspólnie uzgodniły, że HEC będzie aktywnie wspierać Grupę Azoty Polyolefins (GAP) oraz Orlen w planowanym remoncie oraz rozruchu instalacji w Policach – wskazał Orlen w odpowiedzi przesłanej portalowi.

Wcześniej, 1 kwietnia, Orlen zawarł przedwstępną umowę sprzedaży z akcjonariuszami spółki Grupa Azoty Polyolefins, na mocy której nabędzie wszystkie pozostałe akcje GAP. Orlen posiada obecnie 17,3 proc. udziałów w spółce. Koncern dostarczy także finansowanie o łącznej wartości 1,35 mld zł.

Według planu produkcja w Polimery Police rozpocznie się w 2027 r.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara poinformował wówczas, że zakłada, iż produkcja w instalacji Polimery Police, przejmowanej przez płocki koncern od Grupy Azoty, rozpocznie się w 2027 r. po dokończeniu projektu. Według niego nakłady konieczne do dokończenia inwestycji są na poziomie zbliżonym do ustalonej ceny transakcji.

Finalizacja transakcji planowana jest na III kwartał 2026 r., po przeprowadzeniu przez spółkę GAP postępowania o zawarcie częściowego układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłaty wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z redukcją wynikającą z tego postępowania, a także po finalnym rozliczeniu kontraktu wykonawczego EPC i uzyskaniu wymaganych zgód administracyjnych.

W sierpniu 2025 r. Grupa Azoty Polyolefins zdecydowała o odstąpieniu od umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police w formule „pod klucz” za cenę ryczałtową, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, czyli Hyundai Engineering, i naliczyła z tego tytułu kary umowne. Niedługo później Hyundai Engineering również oświadczył o odstąpieniu od umowy, powołując się na brak gwarancji zapłaty.

W grudniu Grupa Azoty Polyolefins otrzymała pozew złożony przez Hyundai Engineering, w którym spółka dochodzi roszczeń w związku z realizacją projektu oraz złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Z kolei GAP wniosła do Centrum Arbitrażu Międzynarodowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Handlowej w Wiedniu pozew arbitrażowy przeciwko Hyundai Engineering, obejmujący roszczenia o łącznej wartości do 2,98 mld euro.

Źródło: PAP