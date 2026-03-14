Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.03.2026
14.03.2026 10:29

Media: inwestorzy TikToka w USA zapłacą rządowi dużą prowizję

Nowi inwestorzy TikToka zapłacą administracji prezydenta Donalda Trumpa 10 mld dolarów prowizji. Jak podaje „New York Times”, środki te trafią do Departamentu Skarbu jako wynagrodzenie za udział rządu USA w negocjacjach nad przejęciem i przyszłością aplikacji.

Według informacji dziennika część tej kwoty, wynosząca około 2,5 mld dolarów, została przekazana w styczniu podczas finalizacji transakcji. Pozostała należność ma być uregulowana w kolejnych ratach. Nowymi inwestorami w amerykańskiej strukturze TikToka są między innymi firma technologiczna Oracle, emiracki fundusz inwestycyjny MGX oraz fundusz Silver Lake. Każdy z tych podmiotów objął po 15 procent udziałów.

„NYT” zwraca uwagę, że Biały Dom odegrał w tych negocjacjach wyjątkowo aktywną rolę. Trump powierzył ich prowadzenie wiceprezydentowi JD Vance’owi, zapowiadając wcześniej, że rząd wynegocjuje wysoką opłatę za doprowadzenie do ugody. Vance wycenił wartość amerykańskiego oddziału TikToka na około 14 mld dolarów. Oznacza to, że rządowa prowizja stanowi blisko 70 procent tej kwoty.

Zgodnie z opinią ekspertów tak wysoka prowizja na rzecz państwa jest zjawiskiem bezprecedensowym. Rzecznicy wiceprezydenta, resortu skarbu oraz przedstawiciele inwestorów odmówili gazecie komentarza w tej sprawie.

Część nowych udziałowców ma bliskie powiązania z obecną administracją. Należy do nich Larry Ellison, współzałożyciel Oracle i sojusznik prezydenta Trumpa, a także podmioty powiązane z miliarderem Michaelem Dellem oraz firmą inwestycyjną Susquehanna.

Porozumienie kończy wieloletnie spory prawne i polityczne wokół aplikacji należącej pierwotnie do chińskiej spółki ByteDance, którą w Waszyngtonie postrzegano jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W ramach umowy wyodrębniono amerykańską część działalności, a ByteDance ograniczył swoje udziały do niespełna 20 procent na rzecz nowych inwestorów.

Źródło: PAP

Na zdjęciu logo TikToka. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
